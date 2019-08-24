Агент Гурцкая: «Каррера лично просматривал игроков для «Спартака». Многих забраковал»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о селекционной работе «Спартака» во время работы на посту главного тренера Массимо Карреры. Итальянец сейчас находится без работы после ухода из московского клуба осенью.

«Сначала селекционный отдел не осознал масштаб того, куда идет команда. Те футболисты, которых они предлагали, никогда бы не усилили «Спартак».

Каррера лично просматривал всех потенциальных игроков. Что-то навязать ему было невозможно. Если он в идею не влюбляется, сам этого не захочет, то все бесполезно. Он забраковал много игроков», – сказал Гурцкая в эфире телеканала «Матч Премьер».