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    Агент Гурцкая: «Каррера лично просматривал игроков для «Спартака». Многих забраковал»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о селекционной работе «Спартака» во время работы на посту главного тренера Массимо Карреры. Итальянец сейчас находится без работы после ухода из московского клуба осенью.

    «Сначала селекционный отдел не осознал масштаб того, куда идет команда. Те футболисты, которых они предлагали, никогда бы не усилили «Спартак».

    Каррера лично просматривал всех потенциальных игроков. Что-то навязать ему было невозможно. Если он в идею не влюбляется, сам этого не захочет, то все бесполезно. Он забраковал много игроков», – сказал Гурцкая в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Каррера работал в России с 2016 по 2018 год.
    • С Каррерой «Спартак» стал чемпионом России.
    • Сейчас в РПЛ москвичи идут четвертыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2019 23:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +755

      Aston 4 часа назад

      Очень люблю Каррера и очень его уважаю!но после слов клоуна-агента в Россию его никто не позовет,агент тупой пустозвон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6759

      ufos73 6 часов назад

      Ага Рошу и этого, Петковича что ли? То же он брал? ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      И правильно делал. Ведь он же отвечал за результат. Время показало, что был прав! """"""""""""""

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