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    В матче с «Арсеналом» ван Дейка обвел Пепе. Голландца не обыгрывали в АПЛ 50 встреч подряд

    В эти минуты проходит матч третьего тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». В первом тайме успешная обводка удалась нападающему лондонцев Николя Пепе – он обыграл защитника Вирджила ван Дейка.

    Голландец не позволял себя обводить на протяжении 50 матчей подряд. Последний раз это случалось в марте 2018 года.

    • Ван Дейк вместе с «Ливерпулем» – действующие победители Лиги чемпионов.
    • В прошлом сезоне АПЛ ливерпульцы до последнего тура претендовали на чемпионство.
    • «Арсенал» купил Пепе у «Лилля» летом.

    Источник: OptaJoe

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    24.08.2019 20:36
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