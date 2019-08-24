В матче с «Арсеналом» ван Дейка обвел Пепе. Голландца не обыгрывали в АПЛ 50 встреч подряд

В эти минуты проходит матч третьего тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». В первом тайме успешная обводка удалась нападающему лондонцев Николя Пепе – он обыграл защитника Вирджила ван Дейка.
Голландец не позволял себя обводить на протяжении 50 матчей подряд. Последний раз это случалось в марте 2018 года.
- Ван Дейк вместе с «Ливерпулем» – действующие победители Лиги чемпионов.
- В прошлом сезоне АПЛ ливерпульцы до последнего тура претендовали на чемпионство.
- «Арсенал» купил Пепе у «Лилля» летом.