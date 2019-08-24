Уткин – о «Зените»: «Только Кокорин знает, как быть, когда нет голов. Надо бы маляву на волю отправить»

Видеоблогер Василий Уткин оценил исход матча седьмого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом» (1:0). Вторую игру подряд действующие чемпионы не могут забить.

«Еще ничего не произошло, календарь более чем комфортный, игры раз в неделю, а «Зенит» уже проводит два подряд матча без голов, без побед, с одним очком.

Для самой укомплектованной команды, которая собиралась под две игры в неделю, это более чем тревожно.

Собственно, пара Сердар Азмун – Артем Дзюба перестала забивать. Почему – черт знает, как быть в этом случае – знает только Александр Кокорин. Но он далеко. Надо бы маляву на волю отправить», – считает Уткин.