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    Уткин – о «Зените»: «Только Кокорин знает, как быть, когда нет голов. Надо бы маляву на волю отправить»

    Видеоблогер Василий Уткин оценил исход матча седьмого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом» (1:0). Вторую игру подряд действующие чемпионы не могут забить.

    «Еще ничего не произошло, календарь более чем комфортный, игры раз в неделю, а «Зенит» уже проводит два подряд матча без голов, без побед, с одним очком.

    Для самой укомплектованной команды, которая собиралась под две игры в неделю, это более чем тревожно.

    Собственно, пара Сердар АзмунАртем Дзюба перестала забивать. Почему – черт знает, как быть в этом случае – знает только Александр Кокорин. Но он далеко. Надо бы маляву на волю отправить», – считает Уткин.

    • Кокорин отбывает наказание в колонии по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • «Зенит» утратил лидерство в РПЛ по потерянным очкам.
    • В сентябре зенитовцы стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    24.08.2019 19:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      Это "Зенит" бережёт силы для финала ЛГ.

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      Рейтинг: +1255

      starche 9 часов назад

      Утяра истину глаголет.

      0
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      Рейтинг: +30843

      Полная Канистра 10 часов назад

      вася жди маляву

      1
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      Рейтинг: +4001

      3a zenit 10 часов назад

      а потом когда Зенит будет набирать очки в ЛЧ,все те кто сейчас гавкает будут лизать очко припевая-какие молодцы.

      0
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      Рейтинг: +2672

      paracetamol 11 часов назад

      Ну не засчитывают голы Зениту судьи, Вася. Сколько не забьешь. Что делать, подскажи!

      0
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      Рейтинг: +2066

      TOMSON 11 часов назад

      Какой-то «недостойный» толлинг, от журналиста высокого уровня. Ну может подумает и что-то более «тонкое» скажет. А пока я разочарован

      1
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      Рейтинг: +1262

      Derzkiy1 11 часов назад

      Такими рассуждениями и Заболотного можно вспомнить

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      Рейтинг: +3173

      Yev 11 часов назад

      Прям, не уткин а Петросян

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