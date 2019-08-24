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    Уткин, Сулейманов и Игнатьев – в старте «Краснодара», Антон Миранчук и Смолов выйдут с первых минут у «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 7-го тура российской Премьер-лиги.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Ольссон, Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.

    Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Рамирес, Камболов, Панталеан, Намли, Иван, Берг.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Крыховяк, Смолов.

    Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Коломейцев, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер.

    • Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет сегодня в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    24.08.2019 18:00
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7686

      KLIM777 12 часов назад

      Панталеан это вип зритель?)))

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      Рейтинг: +482

      Князев 12 часов назад

      нам ваш ювентус нужен как зайцу стопсигнал. Вам что? мало денег от рекламы букмекеров??? Морда не треснет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4551

      Агасфер 12 часов назад

      А который Уткин,не Васька???

      0
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      Рейтинг: +1399

      Leon_ARS 12 часов назад

      Будет хорошо, если сыграют вничью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2162

      maygli 12 часов назад

      Краснодар сегодня злой. Не легко будет Локомотиву.

      0
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      Рейтинг: +425

      johnny983 12 часов назад

      Парни, дайте кто-нибудь сопку на Краснодар - Локо)

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      Рейтинг: +22331

      zra78 12 часов назад

      Локо удачи!!! Да прибудет с вами сила!!!

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      Рейтинг: +7

      kurilov 12 часов назад

      Слава Богу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сообразили! Шали и Уткин -класс , Игнатьеву побольше упорства! Без вас пацаны нет нападения, старайтесь и удачи Вам! А моя мечта сбылась!!!!!!!!!!!!!!!!

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