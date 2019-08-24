Уткин, Сулейманов и Игнатьев – в старте «Краснодара», Антон Миранчук и Смолов выйдут с первых минут у «Локомотива»

Панталеан это вип зритель?)))
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 7-го тура российской Премьер-лиги.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Ольссон, Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Рамирес, Камболов, Панталеан, Намли, Иван, Берг.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Коломейцев, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер.
- Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет сегодня в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.