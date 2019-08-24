Daily Mail: игроки «Юнайтед» хотят, чтобы штатным пенальтистом был Рэшфорд, а не Погба

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны, что пенальтистом является полузащитник Поль Погба. По сведениям Daily Mail, игроки хотят, чтобы на постоянной основе удары с 11 метров исполнял Маркус Рэшфорд.

В «Юнайтед» недовольны эффективностью ударов Погба с пенальти. Всего за время выступления в команде француз не забил четыре удара из 11-и.