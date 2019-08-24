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    Daily Mail: игроки «Юнайтед» хотят, чтобы штатным пенальтистом был Рэшфорд, а не Погба

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны, что пенальтистом является полузащитник Поль Погба. По сведениям Daily Mail, игроки хотят, чтобы на постоянной основе удары с 11 метров исполнял Маркус Рэшфорд.

    В «Юнайтед» недовольны эффективностью ударов Погба с пенальти. Всего за время выступления в команде француз не забил четыре удара из 11-и.

    • В матче второго тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1) Погба не реализовал пенальти.
    • Тренерский штаб не намерен менять штатного пенальтиста.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет седьмым.

    Источник: Daily Mail

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    24.08.2019 14:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      solodealer 12 часов назад

      Ну, стал...и что ?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3202

      dinar7777dinar 12 часов назад

      Ну вот норм теперь другой уголёк Рэшфорд не забил пенальт . Авхвххвхвхх

      1
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    • ...
      Рейтинг: +283

      solodealer 14 часов назад

      Огласите, пжлста, весь список, чего хотят игроки МЮ)))

      2
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