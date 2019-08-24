Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Нойштедтер, Филипп и Н'Жи – в стартовом составе «Динамо» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Динамо» на очный матч 7-го тура российской Премьер-лиги.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасeв, Таказов, Килин, Аппаев, Маркелов.

    «Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Н'Жи.

    • Матч «Тамбов» – «Динамо» пройдет в Саранске.
    • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
    • По итогам 6 туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» – 13-е.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2019 13:16
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2162

      maygli 16 часов назад

      Филипп хорошее приобретение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      GSmall 17 часов назад

      Только Шунина жалко.Надеюсь скоро выздоровит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2672

      paracetamol 17 часов назад

      Танбов, дави!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      GSmall 17 часов назад

      Классный состав у Динамо.Должны хоть в ЛЕ попасть в этом сезоне

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1119

      Фан666 > GSmall 16 часов назад

      Ничего классного. Слишком много отвгранных игроков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      dragoon000320 > GSmall 15 часов назад

      команда составленная из сбитых летчиков, чего тут хорошего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      SinyaaPyll 17 часов назад

      А где мой любимый Шейдаев?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Николай71 > SinyaaPyll 15 часов назад

      Похоже ему всё, двери закрываются в Динамо. На бомбардире инфа есть что Динамо ещё одного нападающего хочет купить.
      Он уже не выдержит конкуренции с Филипп и Н'Жи, а если ещё кого возьмут))) то все кранты ему.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru