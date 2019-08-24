Нойштедтер, Филипп и Н'Жи – в стартовом составе «Динамо» на матч с «Тамбовом»

Филипп хорошее приобретение.
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Динамо» на очный матч 7-го тура российской Премьер-лиги.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасeв, Таказов, Килин, Аппаев, Маркелов.
«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Н'Жи.
- Матч «Тамбов» – «Динамо» пройдет в Саранске.
- Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
- По итогам 6 туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» – 13-е.