Щербицкий – об интересе «Зенита»: «Разные варианты возникали, но без конкретики»

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи, согласно которым он мог оказаться в «Зените».
– Интерес “Зенита” был реальным?
– Ха, не могу сказать! Разные варианты возникали, но без конкретики. Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило – нет.
– Однако ведь неспроста Бирюков и Жевнов присутствовали на игре со “Слуцком” в конце мая...
– Так они в гости к Алексею Анатольевичу Баге приезжали!
– Ладно. Тогда не боишься ли, что внимание к тебе после травмы может уменьшиться?
– Если буду работать, как раньше, – нет. Верю, все пойдет хорошо. Хотя в период, когда здоровье хромает, да еще в такой ответственный момент, плюс ко мне вроде есть и трансферный интерес – безусловно, переживаю. Неприятно. Но ничего не поделаешь, это спорт.
- Об интересе «Зенита» к Щербицкому «Чемпионат» сообщал в мае.
- 23-летний вратарь в прошлом сезоне провел за БАТЭ 24 матча и пропустил 23 гола.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.