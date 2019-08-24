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    Щербицкий – об интересе «Зенита»: «Разные варианты возникали, но без конкретики»

    Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи, согласно которым он мог оказаться в «Зените».

    – Интерес “Зенита” был реальным?

    – Ха, не могу сказать! Разные варианты возникали, но без конкретики. Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило – нет.

    – Однако ведь неспроста Бирюков и Жевнов присутствовали на игре со “Слуцком” в конце мая...

    – Так они в гости к Алексею Анатольевичу Баге приезжали!

    – Ладно. Тогда не боишься ли, что внимание к тебе после травмы может уменьшиться?

    – Если буду работать, как раньше, – нет. Верю, все пойдет хорошо. Хотя в период, когда здоровье хромает, да еще в такой ответственный момент, плюс ко мне вроде есть и трансферный интерес – безусловно, переживаю. Неприятно. Но ничего не поделаешь, это спорт.

    • Об интересе «Зенита» к Щербицкому «Чемпионат» сообщал в мае.
    • 23-летний вратарь в прошлом сезоне провел за БАТЭ 24 матча и пропустил 23 гола.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Источник: «Прессбол»

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    24.08.2019 08:19
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