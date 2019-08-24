Щербицкий – об интересе «Зенита»: «Разные варианты возникали, но без конкретики»

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи, согласно которым он мог оказаться в «Зените».

– Интерес “Зенита” был реальным?

– Ха, не могу сказать! Разные варианты возникали, но без конкретики. Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило – нет.

– Однако ведь неспроста Бирюков и Жевнов присутствовали на игре со “Слуцком” в конце мая...

– Так они в гости к Алексею Анатольевичу Баге приезжали!

– Ладно. Тогда не боишься ли, что внимание к тебе после травмы может уменьшиться?

– Если буду работать, как раньше, – нет. Верю, все пойдет хорошо. Хотя в период, когда здоровье хромает, да еще в такой ответственный момент, плюс ко мне вроде есть и трансферный интерес – безусловно, переживаю. Неприятно. Но ничего не поделаешь, это спорт.