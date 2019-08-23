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    «Локомотив» – Краснодару: «Жарко у вас. Но самая жара начнется завтра в 19:00»

    «Локомотив» приземлился в Краснодаре, где завтра, 24 августа, проведет матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара». Пресс-служба москвичей обратилась к жителям административного центра Кубани.

    «Привет, Краснодар! Жарко у вас тут. Но самая жара начнeтся завтра в 19:00», – заверили москвичи.

    • «Локомотив» и «Краснодар» занимают второе и третье места в таблице соответственно.
    • Москвичи последний раз побеждали южан на их поле летом 2016 года (2:1).
    • «Краснодар» на следующей неделе проведет ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    23.08.2019 23:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +224

      Чец 1 час назад

      Все предпосылки за победу Локо. Надо быть объективным, но Краснодар сейчас никакой, а Локо на подъеме. Счет 1-3 на победу Локо, очень хочу поменять цифры местами.

      0
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      Рейтинг: +302

      АндрейФКСМ 1 час назад

      Интересная игра будет. У паравоза сил побольше будет думаю. Да и Краснодару нужно думать о домашней игре с греками. Оптимальный варик для быков это ничья!!

      1
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      Рейтинг: +1314

      РМЗ 7 часов назад

      У меня ставка на поровозов . Вперёд локо!

      2
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      Рейтинг: +2937

      Дядя Серёжа > РМЗ 2 часа назад

      Я Спартач, сегодня за быков. Не люблю плацкарт.

      1
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      Рейтинг: +4545

      Агасфер 7 часов назад

      РАньше говорили "Не хвались,едучи на рать..." а сейчас...Страх свой,что-ли скрывают,неуверенность???

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