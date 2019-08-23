«Локомотив» – Краснодару: «Жарко у вас. Но самая жара начнется завтра в 19:00»

Все предпосылки за победу Локо. Надо быть объективным, но Краснодар сейчас никакой, а Локо на подъеме. Счет 1-3 на победу Локо, очень хочу поменять цифры местами.
«Локомотив» приземлился в Краснодаре, где завтра, 24 августа, проведет матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара». Пресс-служба москвичей обратилась к жителям административного центра Кубани.
«Привет, Краснодар! Жарко у вас тут. Но самая жара начнeтся завтра в 19:00», – заверили москвичи.
- «Локомотив» и «Краснодар» занимают второе и третье места в таблице соответственно.
- Москвичи последний раз побеждали южан на их поле летом 2016 года (2:1).
- «Краснодар» на следующей неделе проведет ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
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— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2019