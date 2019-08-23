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    Клопп – о восстановлении Алисона: «Я с ним обедал сегодня. Хотя бы он может есть»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как проходит восстановление вратаря Алисона.

    «Когда вернется Алисон? Еще не скоро. Я с ним обедал сегодня. Хотя бы он может есть.

    Алисон отлично выглядит, не теряет форму, в хорошем настрое, но нужно время, чтобы он восстановился. Я не смогу назвать точные сроки.

    После полученного повреждения он передвигался на костылях. Сейчас он уже без них. Есть ощущение, что восстановление должно ускориться», – рассказал Клопп.

    • Алисон в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича» получил травму.
    • У голкипера повреждение икроножной мышцы.
    • Ожидается, что игрок вернется к тренировкам в общем составе к середине сентября.

    Источник: As

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    23.08.2019 21:50
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