Клопп – о восстановлении Алисона: «Я с ним обедал сегодня. Хотя бы он может есть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как проходит восстановление вратаря Алисона.

«Когда вернется Алисон? Еще не скоро. Я с ним обедал сегодня. Хотя бы он может есть.

Алисон отлично выглядит, не теряет форму, в хорошем настрое, но нужно время, чтобы он восстановился. Я не смогу назвать точные сроки.

После полученного повреждения он передвигался на костылях. Сейчас он уже без них. Есть ощущение, что восстановление должно ускориться», – рассказал Клопп.