Клопп – о восстановлении Алисона: «Я с ним обедал сегодня. Хотя бы он может есть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как проходит восстановление вратаря Алисона.
«Когда вернется Алисон? Еще не скоро. Я с ним обедал сегодня. Хотя бы он может есть.
Алисон отлично выглядит, не теряет форму, в хорошем настрое, но нужно время, чтобы он восстановился. Я не смогу назвать точные сроки.
После полученного повреждения он передвигался на костылях. Сейчас он уже без них. Есть ощущение, что восстановление должно ускориться», – рассказал Клопп.
- Алисон в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича» получил травму.
- У голкипера повреждение икроножной мышцы.
- Ожидается, что игрок вернется к тренировкам в общем составе к середине сентября.