Клопп: «АПЛ – это не гонка двух ездовых лошадей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о борьбе за чемпионский трофей в новом сезоне.

«Для меня важно, что АПЛ – это не гонка двух ездовых лошадей. Если бы это было так, то мы даже не знали бы, что являемся второй лошадью.

Мы должны показать многое снова. В прошлом году мы впервые так сильно отыграли сезон. Как мы можем гарантировать, что сможем это повторить?

У нас должно быть пространство для улучшения. Никого не волнует, кто будет играть матчи раньше», – заявил Клопп.