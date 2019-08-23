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    Клопп: «АПЛ – это не гонка двух ездовых лошадей»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о борьбе за чемпионский трофей в новом сезоне.

    «Для меня важно, что АПЛ – это не гонка двух ездовых лошадей. Если бы это было так, то мы даже не знали бы, что являемся второй лошадью.

    Мы должны показать многое снова. В прошлом году мы впервые так сильно отыграли сезон. Как мы можем гарантировать, что сможем это повторить?

    У нас должно быть пространство для улучшения. Никого не волнует, кто будет играть матчи раньше», – заявил Клопп.

    Источник: Sky Sports

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    23.08.2019 21:02
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