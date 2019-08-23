AS: Месси начнет матч с «Бетисом» на скамейке запасных

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не выйдет в стартовом составе своей команды на матч 2-го тура Примеры против «Бетиса». Об этом сообщает AS.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не хочет рисковать здоровьем аргентинца и выпускать его с первых минут.

По информации источника, футболист выйдет на последние полчаса.