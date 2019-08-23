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    AS: Месси начнет матч с «Бетисом» на скамейке запасных

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не выйдет в стартовом составе своей команды на матч 2-го тура Примеры против «Бетиса». Об этом сообщает AS.

    Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не хочет рисковать здоровьем аргентинца и выпускать его с первых минут.

    По информации источника, футболист выйдет на последние полчаса.

    • Месси вернулся в общую группу в среду, 21 августа. Он восстанавливался после повреждения икроножной мышцы.
    • Матч «Барселона» – «Атлетик» пройдет 25 августа. Начало – в 22:00 мск.

    Источник: AS

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    23.08.2019 16:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 9 часов назад

      Матч «Барселона» – «Атлетик» пройдет 25 августа.
      ======
      ау, ребята, с Атлетиком уже играли в 1-м туре

      0
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    • ...
      Рейтинг: +401

      Mister_Tomsk 12 часов назад

      Динарка, всплакнет

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