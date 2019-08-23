AS: Месси начнет матч с «Бетисом» на скамейке запасных

Матч «Барселона» – «Атлетик» пройдет 25 августа.
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ау, ребята, с Атлетиком уже играли в 1-м туре
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не выйдет в стартовом составе своей команды на матч 2-го тура Примеры против «Бетиса». Об этом сообщает AS.
Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не хочет рисковать здоровьем аргентинца и выпускать его с первых минут.
По информации источника, футболист выйдет на последние полчаса.
- Месси вернулся в общую группу в среду, 21 августа. Он восстанавливался после повреждения икроножной мышцы.
- Матч «Барселона» – «Атлетик» пройдет 25 августа. Начало – в 22:00 мск.