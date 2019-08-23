Ренату Саншеш близок к переходу из «Баварии» в «Лилль»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш в ближайшее время может перейти в «Лилль».

Как утверждает Le10Sport, клубы близки к договоренности по трансферу португальца.

В июне сообщалось, что в услугах 22-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».