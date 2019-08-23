Ренату Саншеш близок к переходу из «Баварии» в «Лилль»

Просто он был переоценен, хотя он очень молод, мож и стрельнет в другом клубе
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш в ближайшее время может перейти в «Лилль».
Как утверждает Le10Sport, клубы близки к договоренности по трансферу португальца.
В июне сообщалось, что в услугах 22-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».
- Трансферная стоимость Саншеша – 18 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Бундеслиге, забив один гол и сделав один результативный пас.
Источник: Le10Sport
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