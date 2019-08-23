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    Ренату Саншеш близок к переходу из «Баварии» в «Лилль»

    Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш в ближайшее время может перейти в «Лилль».

    Как утверждает Le10Sport, клубы близки к договоренности по трансферу португальца.

    В июне сообщалось, что в услугах 22-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».

    • Трансферная стоимость Саншеша – 18 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Бундеслиге, забив один гол и сделав один результативный пас.

    Источник: Le10Sport

    Еженедельный французский журнал. Дата основания - 2008 год. Аудитория в твиттере - 56,8 тысячи подписчиков. 

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    23.08.2019 14:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 14 часов назад

      Просто он был переоценен, хотя он очень молод, мож и стрельнет в другом клубе

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      Рейтинг: +339

      SinyaaPyll 16 часов назад

      Он живой, оказывается.

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