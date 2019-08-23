«Просим поддержать команду в очень сложный период». Гендиректор «Краснодара» обратился к болельщикам

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обратился к болельщикам после первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

Российская команда уступила со счетом 0:4.

Серьезную травму в игре получил полузащитник Реми Кабелья , который этим летом был куплен за 12 миллионов евро (рекордный трансфер в истории клуба).

, который этим летом был куплен за 12 миллионов евро (рекордный трансфер в истории клуба). Ранее на длительный срок выбыли Юрий Газинский и Виктор Классон. Они получили повреждения в матчах за национальные сборные.

«Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабелья, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл по меньшей мере на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелья – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.

«Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за шесть туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.

У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэйр-плей. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового фэйр-плей никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.

Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период», – сказал Хашиг.