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    «Просим поддержать команду в очень сложный период». Гендиректор «Краснодара» обратился к болельщикам

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обратился к болельщикам после первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

    • Российская команда уступила со счетом 0:4.
    • Серьезную травму в игре получил полузащитник Реми Кабелья, который этим летом был куплен за 12 миллионов евро (рекордный трансфер в истории клуба).
    • Ранее на длительный срок выбыли Юрий Газинский и Виктор Классон. Они получили повреждения в матчах за национальные сборные.

    «Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабелья, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл по меньшей мере на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелья – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.

    «Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за шесть туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.

    У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэйр-плей. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового фэйр-плей никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.

    Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период», – сказал Хашиг.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    23.08.2019 13:30
    Комментарии40
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      Рейтинг: +4768

      84aivengo 9 часов назад

      я болельщик ЦСКА,но краснодар мне симпатичен. по игре,по вектору движения . но скажите , зачем вы берга в основу ставите раз за разом?!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2658

      TOL47 9 часов назад

      Болельщик всегда поддерживает, даже ругая , просто желает видеть как минимум что игрок выкладывается на поле, ну и командных действий осмысленных.

      0
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      Рейтинг: -5683

      Январь 59 10 часов назад

      Даже в самые трудные времена буду поддерживать ФК Краснодар. Да проиграли на фоне прекрасной победы над Порту. Да Греки лучше изучили игру Быков, а быки понадеялись на ..... Это первый горький опыт в ЛЧ. Но и возраст нашей команды , ещё не достиг совершеннолетия. Да опять обидные потери в составе и возможно будет небольшой провал в сезоне. НО!!!!! завтра Быки -против Локо. Ничего против команды Ю.П.Сёмина не имею,но пожелаю Краснодару победить. Именно этот факт поможет достойно показать себя в игре против греков дома. Да шанс минимальный, и рассчитывать на 6:0 весьма наивно. Но я буду за вас болеть. Удачи. Вперёд быки!!!

      2
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      Рейтинг: +222

      Кузьмич на трибуне 11 часов назад

      Желающих попинать споткнувшихся Быков , сегодня больше чем желающих поддержать. Причины все на лицо. Во первых завтра тут не ЛЧ а ЧР, и тут всеобщая поддержка закончилась. Теперь каждый сам за себя и каждый против всех. Не в то время и не в том месте прозвучала просьба о поддержке. Сегодня все те кто болели за Краснодар, будут болеть за свои клубы. Не имею ничего против Быков, но и не имею ничего против Локо, хотя и все остальные клубы мне никогда не солили. Буду смотреть футбол. Буду радоваться красивым комбинациям, буду поздравлять победителей и НЕ БУДУ жалеть проигравших. Вот такая моя позиция.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Фантомас 67 12 часов назад

      Всегда поддерживаю свою команду, но всё же 4:0 в последние 15-ть минут, это явный перебор и ошибки с выбором состава. Хотя и травмы, к сожалению тяжёлые тоже вмешиваются. Очень жаль Реми Кабеллу и остальных травмированных ребят. Желаю им крепости духа и скорейшего восстановления! Мы Вас всех ждём! Нам Вас не хватает на поле!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 13 часов назад

      Кто создал сложный период, а, тов. генеральный директор, не сам ли руку приложил?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +219

      Artemka444 13 часов назад

      дак всё хорошо будет!!
      Просто соберитесь с силами!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 13 часов назад

      Как сложный? Это норм период. 3 место в чемпионате, ну просто обосрались в Греции. ЛЧ не уровень той игры Краснодара. Бороздите в Лиге Европы.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +837

      Romantic2010 > KLIM777 13 часов назад

      Главное, чтобы зенит был уровнем,да? иначе будет с краснодаром бороздить вместе))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > Romantic2010 13 часов назад

      сейчас нет ни одной команды в России которая будет бороздить европейские просторы. Ни надежд ни шансов! В том году все все помнят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +837

      Romantic2010 > KLIM777 12 часов назад

      Как раз таки и надежды и шансы есть. Куча примеров... И больше скажу, даже у Краснодара есть какие то надежды и шансы. Я бы сказал, что в европейских матчах выходит на первый план именно тренерская работа.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > Romantic2010 12 часов назад

      У какой команды надежды и шансы? Если речь идет про Лигу Чемпионов? Уже почти 5 лет ни одна наша команда не выходила из группового этапа.

      0
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      ...
      Рейтинг: +837

      Romantic2010 > KLIM777 11 часов назад

      У всех, что играют в лиге чемпионов

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > Romantic2010 11 часов назад

      Тогда поясни у кого есть надежды в ЛЧ и шансы. Из наших клубов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +837

      Romantic2010 > KLIM777 10 часов назад

      Я же написал, что у всех клубов, которые играют в лиге чемпионов)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      shinnik 14 часов назад

      Вас успело полюбить пол-России.
      С вами удача, молодость,задор..и,извиняюсь, деньги.
      Держитесь.
      Всё будет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Мы ЦСКА 14 часов назад

      верни нам бабло за ставки!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1506

      _Kesh_Suntar_ > Мы ЦСКА 14 часов назад

      Сколько ставил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      Мы ЦСКА > _Kesh_Suntar_ 13 часов назад

      касарь

      0
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      ...
      Рейтинг: +1506

      _Kesh_Suntar_ > Мы ЦСКА 13 часов назад

      Евро Доллар?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol > Мы ЦСКА 11 часов назад

      Твой кесарь Хашиг подобрал.

      -1
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