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    Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

    Завершилась очередная еврокубковая неделя. Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА на 0,3 балла.

    «Краснодар» в Лиге чемпионов проиграл со счетом 0:4 «Олимпиакосу», а «Спартак» в Лиге Европы уступил «Браге» (0:1).

    В настоящий момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, у Португалии 41,649 балла.

    Рейтинг УЕФА

    1. Испания — 86,355
    2. Англия — 74,891
    3. Германия — 58,927
    4. Италия — 58,510
    5. Франция — 50,248
    6. Россия — 42,716
    7. Португалия — 41,649
    8. Бельгия — 32,600
    9. Украина — 30,600
    10. Турция — 30,400.

    Ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на следующей неделе.

    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2019 11:34
    Комментарии33
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      Рейтинг: -5683

      Январь 59 10 часов назад

      Всё это временно. Спартак дома переиграет Брагу , а потом наши клубы начнут косить очки в Российскую копилку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 12 часов назад

      Даа, надо еще ужесточить лимит, чтобы наши бревна опускались ниже

      2
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      ...
      Рейтинг: +1506

      _Kesh_Suntar_ > KLIM777 12 часов назад

      Если честно лимит зло!, для РПЛ!

      3
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      ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > _Kesh_Suntar_ 12 часов назад

      конечно зло, надо сделать 8 игроков в заявку на матч иностранцев и все. Толку то от лимита нет, только минусы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      _Kesh_Suntar_ 13 часов назад

      Шансов мало что 6-ю удержим! Тот сезон от Португалии играла только три клуба СУК! Локомотив Спартак и ЦСКА провалились!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5961

      FanatSerj 14 часов назад

      У Спартака был такой шанс очки забрать, ну накрайняк не проиграть уж. А вообще с таким количеством команд в Еврокубках это место не удержать ни Португальцам не нам.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2729

      RotBerg 14 часов назад

      Кто то борется и тащит очки в копилку, а кто то сливает вечно всем в квалификации и в группе, когда на шару залетает

      0
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      Рейтинг: +709

      VVadic 15 часов назад

      Не очень хорошие новости(

      1
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      Рейтинг: +976

      Борат 15 часов назад

      да пускай уже обгоняют.
      зачем нам эти стыковые позоры тульских арсеналов, спартаков и краснодаров?

      0
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      Рейтинг: +2642

      мы_не_рабы 15 часов назад

      В этом сезоне должно случиться что-то невероятное, что бы Португалия нас не догнала. Очень многое будет зависеть от противостояния Спартака с Брагой. Если Спартак вылетит, то 4 командам придётся отдуваться за 6-х. Думаю, что Краснодар окажется в ЛЕ и пройдёт достаточно далеко. Учитывая силу Порто, в ЛЕ они наберут максимум очков и пройдут, возможно, до полуфинала при удачном жребии. Про ЦСКА, Зенит и Локомотив можно будет рассуждать после жеребьёвки. Пожелаю всем нашим командам удачи, будем болеть за них!

      4
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      ...
      Рейтинг: +8003

      Cules2013 > мы_не_рабы 15 часов назад

      Как-то прямо жутко оптимистично вы про Краснодар. Берг - нулевой, Кабелья кресты порвал. Рисунок игры пока что ни о чём. Даже, если наберут ход, едва ли повторят успех прошлого сезона. Так что дай бог, что Краснодар из группы в ЛЕ вышел.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2642

      мы_не_рабы > Cules2013 14 часов назад

      Возможно - оптимистично, но, надеюсь, что новички Краснодара к осени разыграются и Краснодар при жеребьёвке будет в первой или второй корзине, поэтому группа должна быть проходимая.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8003

      Cules2013 > мы_не_рабы 14 часов назад

      с точки зрения коэффициентов, нашим нужно не просто проходить дальше куда-то, а как можно больше побеждать. Пока что почти одни проигрыши только

      1
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 16 часов назад

      Будем и дальше так лажать - догонят.

      1
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      Рейтинг: +120

      sachsen-leipzig 17 часов назад

      ИзТвериЛёха.
      Как нет , если так говоришь то в футболе так же разбираешься .
      6 место даёт 3 путевки в ЛЧ а 7й 2.
      Есть разница?

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      Рейтинг: +89

      Из Твери Леха > sachsen-leipzig 16 часов назад

      Разница лишь для самих клубов. Покатают вату 6 матчей, получат свое бабло и привет. Даже парится не будут 3-ее место занимать, чтоб в ЛЕ зря силы не тратить, там ведь много не дадут...

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