Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Всё это временно. Спартак дома переиграет Брагу , а потом наши клубы начнут косить очки в Российскую копилку
Завершилась очередная еврокубковая неделя. Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА на 0,3 балла.
«Краснодар» в Лиге чемпионов проиграл со счетом 0:4 «Олимпиакосу», а «Спартак» в Лиге Европы уступил «Браге» (0:1).
В настоящий момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, у Португалии 41,649 балла.
Рейтинг УЕФА
1. Испания — 86,355
2. Англия — 74,891
3. Германия — 58,927
4. Италия — 58,510
5. Франция — 50,248
6. Россия — 42,716
7. Португалия — 41,649
8. Бельгия — 32,600
9. Украина — 30,600
10. Турция — 30,400.
Ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на следующей неделе.