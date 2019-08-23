Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА на 0,3 балла.

«Краснодар» в Лиге чемпионов проиграл со счетом 0:4 «Олимпиакосу», а «Спартак» в Лиге Европы уступил «Браге» (0:1).

В настоящий момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, у Португалии 41,649 балла.

Рейтинг УЕФА

1. Испания — 86,355

2. Англия — 74,891

3. Германия — 58,927

4. Италия — 58,510

5. Франция — 50,248

6. Россия — 42,716

7. Португалия — 41,649

8. Бельгия — 32,600

9. Украина — 30,600

10. Турция — 30,400.

Ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на следующей неделе.