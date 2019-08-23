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    Чалов: «Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах – желание поиграть в Англии»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, как летом могу покинуть команду.

    — Главная тема первых дней августа – Чалов и «Кристал Пэлас». Была возможность уехать в Англию?

    — Была. В ЦСКА поступило официальное предложение, но в последний момент что-то не получилось.

    — Желание уехать – тоже было?

    — Да. Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остается желание поиграть за границей, в Англии. Все-таки один из лучших чемпионатов в мире, если не лучший.

    — В детстве, кажется, за «Челси» были?

    — Ну да, импонировала эта команда. С возрастом детские влюбленности проходят. Сейчас ни за кого конкретно в АПЛ не болею.

    — Желание попробовать себя в Англии было столь велико, что даже в «Кристал Пэлас», клуб-середняк, сорвались бы?

    — Я думаю, там даже на последних местах клубы очень высокого уровня, с сильным подбором исполнителей. Когда на сборах играли с «Ньюкаслом», сразу было понятно: топ-команда.

    — Гинер или Бабаев не вызывали на разговор по этому поводу?

    — Нет.

    — Как Гончаренко на слухи реагировал?

    — Виктор Михайлович объяснил свою позицию: это хороший шанс, но ему как тренеру ЦСКА не хотелось бы меня терять. Сказал: «Выбор за тобой».

    — С Влашичем обсуждали ситуацию?

    — Не успели. Все очень быстро и неожиданно произошло – в последние два-три дня трансферного окна в Англии.

    — 8 августа обновляли страницу трансферного онлайна?

    — Ну нет, сейчас все чуть-чуть по-другому делается. Меня агент держал в курсе дела.

    — Честно – нервничали?

    — Старался воспринимать ситуацию философски: будь что будет. Если этот шанс не удалось использовать, значит, будет другой, позже. Для меня это стимул работать дальше, совершенствоваться, чтобы уже не только «Кристал Пэлас» обратил внимание, но и какой-то из топ-клубов.

    — Какая теперь у вас главная мотивация для личностного роста?

    — Помочь родному клубу и доказать себе, что способен заинтересовать команды выше уровнем, чем «Кристал Пэлас».

    • 15 голов Чалова в прошлом розыгрыше чемпионата России – лучший показатель сезона.
    • Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 16 миллионов евро.
    • Контракт воспитанника клуба рассчитан до июня 2022-го года.

    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2019 09:53
    Комментарии24
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      Рейтинг: +233

      111ax 12 часов назад

      донный еще

      0
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 13 часов назад

      осенью выйдет ФИФА 2020 поиграешь)

      1
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      Рейтинг: +4811

      BRO_football 13 часов назад

      Одну прекрасную возможность поиграть в АПЛ Чалов уже упустил. Будет ли ещё одна, сложно сказать.

      0
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      Рейтинг: +13741

      shinnik 14 часов назад

      Тпру....

      0
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 18 часов назад

      Да пусть едет, быстрее вернётся, будет как сычев с любителями гонять потом. Повезёт если как кержаков продолжит

      0
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      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 18 часов назад

      уровень Чалова чемпионшип

      0
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      Рейтинг: -1

      xavo49 18 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      -5
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      Рейтинг: -140

      diamondfan 18 часов назад

      В АПЛ ему тяжело будет, а вот в Италии или в Германии, нормально, подойдет для ихних чемпионатов!

      1
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      Рейтинг: +2668

      paracetamol 18 часов назад

      Давай с Зюбой прям в чампионшип.

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      Рейтинг: +1207

      Томик 18 часов назад

      Ставьте больше пенальти ему - мальчонка рекорды будет бить. Иначе продать за мешок миллионов будет очень сложно. Такое впечатление, что Чалов из другого параллельного мира, или по крайней мере параллельного чемпионата. Все по пять( оптом в Сочи), а он по 30. Охренеть. Откуда цены? По отдельным ценникам продают, похоже. Ставят рядом Сашу - "Смотрите, это не хуже! Следовательно не ниже 30!"

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