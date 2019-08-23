Чалов: «Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах – желание поиграть в Англии»

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, как летом могу покинуть команду.
— Главная тема первых дней августа – Чалов и «Кристал Пэлас». Была возможность уехать в Англию?
— Была. В ЦСКА поступило официальное предложение, но в последний момент что-то не получилось.
— Желание уехать – тоже было?
— Да. Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остается желание поиграть за границей, в Англии. Все-таки один из лучших чемпионатов в мире, если не лучший.
— В детстве, кажется, за «Челси» были?
— Ну да, импонировала эта команда. С возрастом детские влюбленности проходят. Сейчас ни за кого конкретно в АПЛ не болею.
— Желание попробовать себя в Англии было столь велико, что даже в «Кристал Пэлас», клуб-середняк, сорвались бы?
— Я думаю, там даже на последних местах клубы очень высокого уровня, с сильным подбором исполнителей. Когда на сборах играли с «Ньюкаслом», сразу было понятно: топ-команда.
— Гинер или Бабаев не вызывали на разговор по этому поводу?
— Нет.
— Как Гончаренко на слухи реагировал?
— Виктор Михайлович объяснил свою позицию: это хороший шанс, но ему как тренеру ЦСКА не хотелось бы меня терять. Сказал: «Выбор за тобой».
— С Влашичем обсуждали ситуацию?
— Не успели. Все очень быстро и неожиданно произошло – в последние два-три дня трансферного окна в Англии.
— 8 августа обновляли страницу трансферного онлайна?
— Ну нет, сейчас все чуть-чуть по-другому делается. Меня агент держал в курсе дела.
— Честно – нервничали?
— Старался воспринимать ситуацию философски: будь что будет. Если этот шанс не удалось использовать, значит, будет другой, позже. Для меня это стимул работать дальше, совершенствоваться, чтобы уже не только «Кристал Пэлас» обратил внимание, но и какой-то из топ-клубов.
— Какая теперь у вас главная мотивация для личностного роста?
— Помочь родному клубу и доказать себе, что способен заинтересовать команды выше уровнем, чем «Кристал Пэлас».
- 15 голов Чалова в прошлом розыгрыше чемпионата России – лучший показатель сезона.
- Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 16 миллионов евро.
- Контракт воспитанника клуба рассчитан до июня 2022-го года.