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    Чалов – об эпизоде в дерби: «Странно, что травму Ефремова не стали смотреть по VAR. На жeлтую карточку подкат Жиго точно тянул»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о ситуации в матче шестого тура РПЛ против «Спартака».

    «Давайте посмотрим последние игры: два матча — две травмы, не считая моей. Последняя, у Ефремова, очень тяжeлая. Странно, что этот момент даже не стали смотреть по VAR, — по-моему, как раз для таких ситуаций он и нужен. На жeлтую карточку подкат Жиго точно тянул.

    Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы, — сказал 21-летний футболист.

    • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Самуэль Жиго забил два гола.
    • Красно-белые набрали 11 очков, и после шести матчей опережают ЦСКА в таблице на один балл. Защитник
    «Давайте посмотрим последние игры: два матча — две травмы, не считая моей. Последняя, у Ефремова, очень тяжeлая. Странно, что этот момент даже не стали смотреть по VAR, — по-моему, как раз для таких ситуаций он и нужен. На жeлтую карточку подкат Жиго точно тянул. Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы, — сказал Чалов

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3831247-chalov-zhigo-sygral-v-mjach-no-s-naneseniem-travmy.html?utm_source=copypaste

    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2019 08:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 15 часов назад

      Фола не было. Жестко но всё по правилам, тут подсознательно и предупреждаешь не лезь парень...Футбол кортактный вид спорта.
      Вот нос тебе сломали по-хамски ...

      0
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      Рейтинг: +1601

      Евгений Агеев 15 часов назад

      У него не было намерения нанести травму, сыграл он в мяч! Травма досадная случайность. Точно также и он кресты порвал. Глупо кого то обвинять в этом!
      Кто не согласен пусть идут балетом занимаются!

      0
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      Рейтинг: +469

      Elisey13 18 часов назад

      Федя, как сказал Гончаренко; нас бьют и нам показывают карточки, крепись, готовься к Англии!

      -1
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      Рейтинг: +6738

      ufos73 19 часов назад

      Дожили! Футболисты даже футбольных правил уже не знают! Какая ему Англия? Через месяц от туда убежит в слезах и соплях! )))

      -1
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      Рейтинг: +469

      Elisey13 > ufos73 18 часов назад

      Ему можно готовиться к Англии и он готовится, но ты к сожалению готовишься к диваному бою))) специалист:))

      2
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      Рейтинг: +5786

      piligrim1986 19 часов назад

      да на три красных сразу, епта

      -3
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      Рейтинг: +3071

      momwig_ 19 часов назад

      Да не видел он этого эпизода. Ни в матче, ни потом, на видео. Иначе не называл бы это подкатом.

      0
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      Рейтинг: +30

      rwp 20 часов назад

      "... Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч..." Сам на свой вопрос отвечает, но при этом ещё и возмущается.

      3
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      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 > rwp 19 часов назад

      дальше сообщение прочитать тебе стоит (но сыграл с нанесением травмы)
      по твоему мышлению получается ,что можно в мяч сыграть и ломать ноги

      2
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      Рейтинг: +4705

      Старикан 21 час назад

      У нас таких моментов море, когда за тяжёлые травмы даже желтую карточку не дают!

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