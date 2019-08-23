Чалов – об эпизоде в дерби: «Странно, что травму Ефремова не стали смотреть по VAR. На жeлтую карточку подкат Жиго точно тянул»

Фола не было. Жестко но всё по правилам, тут подсознательно и предупреждаешь не лезь парень...Футбол кортактный вид спорта.
Вот нос тебе сломали по-хамски ...
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о ситуации в матче шестого тура РПЛ против «Спартака».
«Давайте посмотрим последние игры: два матча — две травмы, не считая моей. Последняя, у Ефремова, очень тяжeлая. Странно, что этот момент даже не стали смотреть по VAR, — по-моему, как раз для таких ситуаций он и нужен. На жeлтую карточку подкат Жиго точно тянул.
Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы, — сказал 21-летний футболист.
- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Самуэль Жиго забил два гола.
- Красно-белые набрали 11 очков, и после шести матчей опережают ЦСКА в таблице на один балл. Защитник
«Давайте посмотрим последние игры: два матча — две травмы, не считая моей. Последняя, у Ефремова, очень тяжeлая. Странно, что этот момент даже не стали смотреть по VAR, — по-моему, как раз для таких ситуаций он и нужен. На жeлтую карточку подкат Жиго точно тянул. Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы, — сказал Чалов Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3831247-chalov-zhigo-sygral-v-mjach-no-s-naneseniem-travmy.html?utm_source=copypaste