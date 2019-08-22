Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» заплатит Санчесу 36 миллионов, если он перейдет в «Интер»

Идиоты, млять.
В случае перехода нападающего Алексиса Санчеса в «Интер» на постоянной основе «Манчестер Юнайтед» продолжит выплачивать часть зарплаты игрока.
По информации Daily Mail, миланский клуб готов платить чилийцу только 150 тысяч фунтов в неделю. Футболиста столь существенное снижение зарплаты не устраивает. Поэтому компенсировать разницу придется манкунианцам.
Сообщается, что в соглашение по трансферу Санчеса в «Интер» может быть включен пункт, согласно которому «МЮ» на протяжении двух сезонов будет доплачивать 350 тысяч фунтов еженедельно, чтобы оклад форварда оставался на нынешнем уровне.
При таком сценарии в сумме выплаты составят 36,4 миллиона фунтов.
- Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- В его активе 45 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и девять результативных передач.