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    Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» заплатит Санчесу 36 миллионов, если он перейдет в «Интер»

    В случае перехода нападающего Алексиса Санчеса в «Интер» на постоянной основе «Манчестер Юнайтед» продолжит выплачивать часть зарплаты игрока.

    По информации Daily Mail, миланский клуб готов платить чилийцу только 150 тысяч фунтов в неделю. Футболиста столь существенное снижение зарплаты не устраивает. Поэтому компенсировать разницу придется манкунианцам.

    Сообщается, что в соглашение по трансферу Санчеса в «Интер» может быть включен пункт, согласно которому «МЮ» на протяжении двух сезонов будет доплачивать 350 тысяч фунтов еженедельно, чтобы оклад форварда оставался на нынешнем уровне.

    При таком сценарии в сумме выплаты составят 36,4 миллиона фунтов.

    • Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • В его активе 45 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и девять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    22.08.2019 11:50
    Комментарии18
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      Рейтинг: +344

      _MATRIX_ 16 часов назад

      Идиоты, млять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      dmzeus 22 августа, 18:43

      Заплатите мне, я тоже уйду)
      з.ы. О чем они думали когда подписывали? Вот серьезно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 22 августа, 15:29

      Шикарный расклад)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1482

      Vladarg 22 августа, 15:13

      Большие сомнения,что МЮ согласится на такие пожертвования.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8003

      Cules2013 > Vladarg 22 августа, 15:23

      а разницы нет - он уходить сам не хочет, поэтому либо ждать, когда контракт закончится, либо разрывать и платить неустойку. Сумма по сути одна и та же.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32218

      portero 22 августа, 14:25

      О какой шикарный игрок, готовы ему еще платить 36 лямов лишь бы его не видеть в команде

      6
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    • ...
      Рейтинг: +8003

      Cules2013 22 августа, 13:39

      Санчес конечно совершил сделку века при переходе в МЮ. Играть особо не нужно, куча бабла капает, а если кто-то захочет от него избавиться, всё равно компенсацию всю нужно будет выплатить. По-моему, круче, чем Бэйл в Реале)

      5
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      ...
      Рейтинг: +1124

      Dizayner > Cules2013 22 августа, 13:51

      он один надул весь мю))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      Борат > Cules2013 22 августа, 14:04

      ну бэйл хоть титулами разжился, а этому хорьку видать после барсы уже ничего не нужно)

      2
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      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 13:06

      Мешки раздули свою лигу
      Пусть пожинают плоды

      3
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      Рейтинг: +1124

      Dizayner 22 августа, 12:23

      фигасе)) и он еще думает?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1473

      anri1703 22 августа, 12:18

      еще походу и чтоб отдали бесплатно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan 22 августа, 12:09

      ...и кто скажет, что "...у футболёров не всё в порядке с головой.."?)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +267

      solodealer > ivan-football-fan 22 августа, 13:28

      +

      1
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