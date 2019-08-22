Тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «К ответному матчу с «Краснодаром» будем готовиться, как если бы счет был 0:0»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш высказался после разгромной победы своей команды над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В футболе возможно все что угодно. Мы хорошо сыграли сегодня, но ничто еще не кончено. За эти годы мы видели всякое и к матчу в России будем готовиться, как если бы счет был 0:0», – сказал Мартинш.

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.

Ответный матч состоится 27 августа.

«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)