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    Тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «К ответному матчу с «Краснодаром» будем готовиться, как если бы счет был 0:0»

    Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш высказался после разгромной победы своей команды над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «В футболе возможно все что угодно. Мы хорошо сыграли сегодня, но ничто еще не кончено. За эти годы мы видели всякое и к матчу в России будем готовиться, как если бы счет был 0:0», – сказал Мартинш.

    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.
    • Ответный матч состоится 27 августа.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.08.2019 10:38
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