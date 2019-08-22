«Краснодар»: «Получили горький опыт, но обязательно найдем в себе силы сражаться дальше»

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше», – говорится в публикации клуба в твиттере.

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.

Ответный матч состоится 27 августа в России.

«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)