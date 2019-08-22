«Краснодар»: «Получили горький опыт, но обязательно найдем в себе силы сражаться дальше»

Не, Краснодар уже попрощался с Лигой Чемпионов! 666% не выиграет, хоть что делай! 1 или 2 гола забьют, но 4 или 5 забить, нет, не получится!
Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше», – говорится в публикации клуба в твиттере.
- «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.
- Ответный матч состоится 27 августа в России.
«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)