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    «Краснодар»: «Получили горький опыт, но обязательно найдем в себе силы сражаться дальше»

    Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше», – говорится в публикации клуба в твиттере.

    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.
    • Ответный матч состоится 27 августа в России.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    22.08.2019 09:54
    Комментарии32
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      Рейтинг: -140

      diamondfan 17 часов назад

      Не, Краснодар уже попрощался с Лигой Чемпионов! 666% не выиграет, хоть что делай! 1 или 2 гола забьют, но 4 или 5 забить, нет, не получится!

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      Рейтинг: +1935

      Dellleone 18 часов назад

      Даёшь 5-0 дома !

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      Рейтинг: +7393

      Serjoga 22 августа, 18:26

      Это было БЕЗВОЛИЕ! Пох....зм! Матч был проигран до свистка о начале матча! Я меньше верил, что Спартак пройдет Брагу, но Краснодар на выезде больше 0:1 проигрывать не должен был! Олимпиакос много не забивает, извините, не забивал, но и не пропускал! Без одного человека (Мартыновича) Краснодар "сломался"! А на счет ответной игры....? Олимпиакос не Динамо Минск, а Краснодар-не Барселона!

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      Рейтинг: -538

      DonBaton 22 августа, 15:12

      «Краснодар»: «Получили сочный греческий куй, но обязательно найдем в себе силы смазать жопу ещё больше перед ответным матчем»

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      Рейтинг: +2711

      woyser 22 августа, 15:06

      Жаль. В этот раз отыграться у быков не выйдет.

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      Рейтинг: +16

      Серж 69 22 августа, 14:13

      Сражаться можно и нужно,но только теперь,увы,в другом турнире,и лучше бы без Берга(сражатель из него никакой),а с Шапи и Игнатьевым с первых минут матчей.

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      Рейтинг: +119

      Николай71 22 августа, 13:45

      Ну нахрена ставили в состав Берга, надо было Игнатьева с первых минут выпустить. Видно же за эти 3-4 игры что швед никакой. Да и не верю я сильно в него, кажется мне что Ивана специально не выпускают с начала матча. Чтобы потом Иван и его окружение не поднимал вопрос про зарплату и премиальные.
      Тренеры все надеются что Берг выстрелит, а он пока деревянный.
      Даже Ларсон из Спартака больше пользы принёс в дерби на своем месте. Это просто отступление от выше сказанного.
      Ну сколько можно будет проигрывать Краснодару чтобы понять, что надо выпустить Ивана и Шапи в основе!!!

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      Рейтинг: +12

      Alex1971 22 августа, 13:28

      Поймали звездочку раньше времени, расслабились и вот вам результат

      0
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      Рейтинг: +1301

      richi 22 августа, 13:16

      Обычно отсутствие главного тренера на тренерском мостике- наказание. Краснодар сам себя наказал, поставив руководить командой человека, не имеющего на это права в играх ЛЧ. Без тренера команда поплыла и рассыпалась...

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      Рейтинг: +444

      Randy Ram 22 августа, 11:46

      Горький опыт и жидко обос ра ться- это разные вещи)

      5
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      Рейтинг: +112

      Serg_2006 > Randy Ram 22 августа, 13:28

      Пресс-служба так и должна была написать? Твою фразу использовать?

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