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    «Брага» в преддверии матча со «Спартаком» подписала форварда «Фулхэма» Фонте

    «Брага» объявила о переходе нападающего «Фулхэма» Руи Фонте.

    29-летний португалец присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт.

    «Брага» презентовала новичка в стиле сериала «Друзья».

    • Фонте уже выступал за «Брагу» с 2015 по 2017 год.
    • Португальская команда – соперник «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
    • Сегодня в 21:45 по московскому времени состоится первый матч между «Брагой» и «Спартаком».

    Источник: Официальный твиттер «Браги»

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    22.08.2019 09:36
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