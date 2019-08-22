«Брага» в преддверии матча со «Спартаком» подписала форварда «Фулхэма» Фонте

«Брага» объявила о переходе нападающего «Фулхэма» Руи Фонте.
29-летний португалец присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт.
«Брага» презентовала новичка в стиле сериала «Друзья».
- Фонте уже выступал за «Брагу» с 2015 по 2017 год.
- Португальская команда – соперник «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
- Сегодня в 21:45 по московскому времени состоится первый матч между «Брагой» и «Спартаком».
twit text
— SC Braga (@SCBragaOficial) 21 августа 2019 г.