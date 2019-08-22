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    Ари – после 0:4 от «Олимпиакоса»: «Уверен, что мы можем пройти дальше»

    Нападающий «Краснодара» Ари высказался после поражения своей команды от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    • Южане проиграли со счетом 0:4.
    • Ответная игра состоится 27 августа в Краснодаре.
    • Ари не принимал участие в поединке из-за травмы задней поверхности бедра.

    «Олимпиакос» – это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому.

    Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол – тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и «ПСЖ», никто не верил в испанцев», – сказал Ари.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: ТАСС

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    22.08.2019 06:24
    Комментарии34
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 14 часов назад

      Максимум, что может сделать Краснодар - это победа в 2 мяча. А так, дай бог, чтобы опять не проиграли. Чудеса в футболе случаются, но не на ровном месте. У быков проходной двор в обороне, даже, если они каким-то магическим образом забьют 4 или 5 мячей, то спокойно 2-3 пропустят. 0-4 на выезде - это приговор.

      0
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      Рейтинг: +3517

      APchelov 22 августа, 22:29

      А если греки вообще не приедут? Будет им техническое поражение 0:3? )

      0
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      Рейтинг: +4705

      Старикан 22 августа, 18:04

      Эх...языком молоть -это мы все могём...ты на поле докажи!

      1
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      Рейтинг: +89

      Из Твери Леха 22 августа, 17:06

      На самом деле Краснодару дико везло. Что в прошлом году вышли из группы ЛЕ при определенном стечении обстоятельств, что с Байером прошли по фактору гостевого гола и отчасти лихорадочно. А если вспомнить матч с Валенсией, то там еще до гола Шапи могло 2-3 мяча точно побывать в сетке ворот Краснодара. Да и Порту обыгран был не без доли фортуны. А теперь все, фарт закончился. Да и по правде с такой игрой и в целом подходом к ней - нечего делать в группе ЛЧ. Это не значит, что там есть что делать Локо, который, скорее всего, так же обделается, только в более унылой и невеселой форме. Зато можно быть уверенным, что ответный матч в Краснодаре получится интересным. Ведь быки понесутся в атаку сломя голову, терять тут будет нечего. И возможно получат еще парочку голов от Вальбуэна и КО. Ну и ладно) Все в общем сводится к тому, что нашим клубам даже 2 клуба в ЛЧ это роскошь. По ходу возвращаемся во времена 90-ых, когда только 1 клуб играл в ЛЧ, а остальные в кубке УЕФА...

      2
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      Рейтинг: +103

      Константинн 22 августа, 15:36

      Вы и так прошли дальше - в Лигу Европы.

      1
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 13:13

      Ну да конечно. Нашим клубам не впервой так обделываться. Это нормальный исход. А все остальное чудо

      1
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      Рейтинг: +1647

      все_будет_AUDI 22 августа, 11:28

      Если пропустите забивать надо уже 6...

      2
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      Рейтинг: +907

      Argon 22 августа, 10:26

      Мы и в проход Порту не верили, а Краснодар прошел дальше и сейчас не верим ... )

      0
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 > Argon 14 часов назад

      ситуации не сопоставимые, 1-0 и 0-4.

      0
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      Рейтинг: +73412

      zigbert 22 августа, 10:08

      Отыграться с 4:0 будет сложно но все возможно в футболе. Кто мог себе представить что Ливерпуль отыграется в ответном матче с Барселоной со счетом 4:0. А ведь отыграться со счета 3:0 у Барселоны было на много сложнее.

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      Рейтинг: -538

      DonBaton 22 августа, 09:55

      Господи,перестаньте кормить таблетками этого черножопого недоигрочка. У него уже крыша поехала,ещё надо в кащенко пожизненно закрыть

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      Рейтинг: +164

      vikrub > DonBaton 23 августа, 00:48

      Это ты про кого? У тебя рейтинг минус 527 это ниже плинтуса, а ты обзываешься.

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