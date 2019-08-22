Ари – после 0:4 от «Олимпиакоса»: «Уверен, что мы можем пройти дальше»

Максимум, что может сделать Краснодар - это победа в 2 мяча. А так, дай бог, чтобы опять не проиграли. Чудеса в футболе случаются, но не на ровном месте. У быков проходной двор в обороне, даже, если они каким-то магическим образом забьют 4 или 5 мячей, то спокойно 2-3 пропустят. 0-4 на выезде - это приговор.
Нападающий «Краснодара» Ари высказался после поражения своей команды от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- Южане проиграли со счетом 0:4.
- Ответная игра состоится 27 августа в Краснодаре.
- Ари не принимал участие в поединке из-за травмы задней поверхности бедра.
«Олимпиакос» – это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому.
Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол – тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и «ПСЖ», никто не верил в испанцев», – сказал Ари.
«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)