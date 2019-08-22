Ари – после 0:4 от «Олимпиакоса»: «Уверен, что мы можем пройти дальше»

Нападающий «Краснодара» Ари высказался после поражения своей команды от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Южане проиграли со счетом 0:4.

Ответная игра состоится 27 августа в Краснодаре.

Ари не принимал участие в поединке из-за травмы задней поверхности бедра.

«Олимпиакос» – это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому.

Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол – тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и «ПСЖ», никто не верил в испанцев», – сказал Ари.

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