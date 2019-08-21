Фанаты «Олимпиакоса» избили продюсера российской видеокомпании перед игрой с «Краснодаром»

Продюсер видеоагенства Ruptly, являющегося налоговым резидентом России, пострадал перед первым матчем четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром». По словам мужчины, его избили фанаты греков.

«Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанeс прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос», – рассказал продюсер Ruptly.