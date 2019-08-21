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    Фанаты «Олимпиакоса» избили продюсера российской видеокомпании перед игрой с «Краснодаром»

    Продюсер видеоагенства Ruptly, являющегося налоговым резидентом России, пострадал перед первым матчем четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром». По словам мужчины, его избили фанаты греков.

    «Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанeс прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос», – рассказал продюсер Ruptly.

    • «Олимпиакос» разгромил «Краснодар».
    • Ответный матч состоится на следующей неделе в России.
    • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.

    Источник: RT

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    21.08.2019 23:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 22 августа 2019, 12:12

      Там не оказалось Тина?

      0
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      Рейтинг: +412

      Мост 22 августа 2019, 01:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То были болелы краснодара,они хотели навалять продюссеру мяч тв,ошибочка вышла!

      -5
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 августа 2019, 00:41

      Культурная Европа, надо привыкать!

      2
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 22 августа 2019, 00:36

      За всех греков конечно не хочется говорить, даже не говоря о том что Олимпиакос и его фаны побратимы мяса, но уже как то обидно за нашего брата становится. Они толпой всегда нападают, как и в матче ПАОК-Спартак, а потом как ссыкливые твари отсиживаются дома и смотрят кто из них дебилов поехал на выезд! Приче́м едут как раз самые нормальные и адекватные фаны, а вся эта шушара бздлявая сидит у телека! Не знаю там какие отношения у наших ультрас с фанами Олимпиакос, но хотя бы могли бы договориться, чтобы какую нибудь защиту русским предоставили. Накипело просто!

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 22 августа 2019, 00:17

      ...а на поле то же самое ,,олимпийцы,, сотворили с Краснодаром...

      1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 22 августа 2019, 00:10

      Продюсер видеоагенства Ruptly, являющегося налоговым резидентом России.... мне, честно говоря, тоже втопить захотелось....

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      Рейтинг: +31

      Спарта1984 > rammax fcsm 23 августа 2019, 13:37

      100%))))

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 22 августа 2019, 00:05

      А "Олимпиакос" избил "Краснодар".

      1
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