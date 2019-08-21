Федун: «После победы над ЦСКА пригласил игроков «Спартака» в дорогой ресторан. Отметили»

Сегодня игра с Брагой покажет результат ПОХОДА В РЕСТОРАН! Либо Федун будет потом ПОСТОЯННО выставлять ресторан команде перед каждой игрой, либо ..........наверное, Кононов "на выход"!
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как команда отметила победу над ЦСКА в шестом туре РПЛ (2:1). Спортсмены посетили ресторан.
— Вы заходили в раздевалку после финального свистка?
— Да, конечно. Потом пригласил всех игроков в ресторан — мы отметили победу. На мой взгляд, все получилось очень красиво.
— Что вы сказали команде? В чем был главный посыл?
— Что надо сплотиться, работать дальше. Многие отметили, что у нас есть команда, все довольны друг другом. Ребята рассчитывают, что «Спартак» будет прогрессировать.
— За матч с ЦСКА предусмотрены повышенные премиальные?
— Только то, что прописано в контрактах. А что касается дополнительных выплат, то у нас был поход в дорогой ресторан.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
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