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    Федун: «После победы над ЦСКА пригласил игроков «Спартака» в дорогой ресторан. Отметили»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как команда отметила победу над ЦСКА в шестом туре РПЛ (2:1). Спортсмены посетили ресторан.

    — Вы заходили в раздевалку после финального свистка?

    — Да, конечно. Потом пригласил всех игроков в ресторан — мы отметили победу. На мой взгляд, все получилось очень красиво.

    — Что вы сказали команде? В чем был главный посыл?

    — Что надо сплотиться, работать дальше. Многие отметили, что у нас есть команда, все довольны друг другом. Ребята рассчитывают, что «Спартак» будет прогрессировать.

    — За матч с ЦСКА предусмотрены повышенные премиальные?

    — Только то, что прописано в контрактах. А что касается дополнительных выплат, то у нас был поход в дорогой ресторан.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Ближайший соперник москвичей по РПЛ – «Крылья Советов».
    • Завтра, 22 августа, «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 23:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 августа 2019, 19:30

      Сегодня игра с Брагой покажет результат ПОХОДА В РЕСТОРАН! Либо Федун будет потом ПОСТОЯННО выставлять ресторан команде перед каждой игрой, либо ..........наверное, Кононов "на выход"!

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 22 августа 2019, 18:16

      похоже,никакущие выйдут на Брагу...)

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      Рейтинг: +67330

      portero 22 августа 2019, 17:47

      модная фишка различных фирм, типо: у нас одна цель мы одна команда.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 августа 2019, 17:30

      Всё чинно, благородно.
      :-)))

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 августа 2019, 17:29

      И это правильно.
      Деньгами рано дополнительно поощрять, достаточно по контракту вполне.
      И в ресторан пригласил, чтоб в кабаках ночных без
      контрольно не набухались перед Брагой.

      0
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 22 августа 2019, 16:23

      Дорогой ресторан не макдональдс случайно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 августа 2019, 15:28

      Помнится как они отмечали победу в чемпионате и как это отразилось в последующем матче в Туле...

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > Старикан 22 августа 2019, 17:44

      там наверное продолжение было , с крепкими напитками.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > portero 22 августа 2019, 19:31

      А здесь нет?))))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 августа 2019, 09:37

      Видимо,сегодня тоже пролетят с похмелья.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 22 августа 2019, 09:19

      ... спартаковцы, если не победите "Брагу",то Федун вас напоит брагой.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > FaTeK1945ru 22 августа 2019, 19:32

      Наоборот: Браги не даст!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2019, 07:19

      Нормально поступил -правильно ребят надо было отметить,поощрить так сказать.

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