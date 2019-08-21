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    Федун: «В матче с ЦСКА расчет Кононова строился на том, что армейцы резко сдадут. Так и получилось»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл тренерскую мысль Олега Кононова в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Специалист рассчитывал на истощение соперника.

    «Вначале ЦСКА показывал очень энергозатратный футбол. Постоянный прессинг — двое игроков выбрасывались и перекрывали все. Но нужно понимать, что, например, Джордан Ларссон и Гус Тиль впервые вышли на поле при такой аудитории. Видимо, немного растерялись. Они потом об этом сами говорили — ранее у них не имелось опыта встреч подобного накала.

    Но надо признать: первые 45 минут ЦСКА провел очень сильно. При этом постоянно прессинговать — значит терять силы. На этом и основывался расчет Кононова — что во втором тайме армейцы резко сдадут. Так и получилось.

    В итоге за 10 минут мы могли забить три-четыре мяча. Соперник просто потерял концентрацию. Такие физические нагрузки, как до перерыва, бесследно для него не прошли», – сказал Федун.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • ЦСКА занимает шестое место.
    • Завтра, 22 августа, «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 20:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 августа 2019, 23:02

      А по-моему Кононов сам в а...е, что снова выиграли! Как и почему он точно нихера не знает

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 августа 2019, 23:00

      О, да. Кононов фсё знал...)) Гребаный клоун.

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      Рейтинг: +10452

      ivany4 21 августа 2019, 22:14

      По-моему, таких "тренерских мыслей" не было уже..., даже и не вспомню сколько лет тому назад.. Поверить в такой план игры, все равно, что поставить на зеро.
      Может быть пиджаку в казино играть, а не тренировать, если у него такая чуйка.)))

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 21 августа 2019, 21:57

      Даже если это и был план(в чём я сильно сомневаюсь), то на фиг его раскрывать ?Армейцы подсели во втором тайме и это правда, но тут заслуга скорее игроков Спартака, чем усталости армейцев.Их (армейцев) же начали щемить с самого начала второго тайма, но после перерыва все дружно физически сдать ни как не могли.Скорее это было бы заметно либо в середине 2-го тайма либо в концовке матча.

      3
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      Рейтинг: +837

      eleng 21 августа 2019, 21:41

      Блин, если это - стратегия на сезон, то все Леня, ищи нового тренера. Но каков, черт возьми, план... неужели такое можно лепить в эфир? Да вы парни оба - пиджаки...

      2
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 21:14

      Зачем вываливать эту кухню, если даже она такая и была? Это может повредить команде в последующих матчах.

      Да и есть подозрение, что Олег Кононов едва ли знал, как будет играть ЦСКА в этом матче, и понимание того, что армейцы выдохнуться, пришло уже по ходу игры.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 21 августа 2019, 21:03

      Эх, лёня, что ж тебя вечно заносит, как только дела налаживаться начинают? Откуда такое недержание? Ведь после таких залихватских вью, как правило, об.оср.амс случается. Еще и секреты Кононова выдал. Нехорошо, в общем.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 августа 2019, 20:42

      Профессионалы, оцененные Спартаком в нехилую сумму вышли на поле и растерялись? Они что, вчерашние выпускники института благородных девиц? Какую то чушь сморозил.

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2019, 20:40

      ЦСКА был сильнее, но этого оказалось мало.
      Спартаку КРУПНО подвезло в первом тайме, что ЦСКА не забил ТРИ верных гола и в концовке матча, когда дымовая сплошная завеса и перерыв в игре повлияли на настрой игроков ЦСКА.
      Эта игра показала, что везение было на стороне Спартака.
      Это футбол и иногда везение помогает, когда другим нечем брать.
      Поздравляем Спартак с победой!

      ЦСКА не горюй!
      Надо реализовывать моменты и быть точными в распасовке.
      По игре, Спартак смотрелся слабо!
      Если бы не голы, то КРИТИКА плохой игры Спартака с ЦСКА загнала бы Кононова за Можай!!!
      Но надо помнить, что всё время везти Спартаку не может и не будет.
      В следующих играх, при такой средней игре, Спартак ПРОИГРАЕТ и везения уже не будет из-за лимита.
      Спартак его исчерпал в матче с ЦСКА!
      Спартак еле с швейцарцами ОТСКОЧИЛ, а в матче с ЦСКА, Спартаку просто подвезло.
      Даже победа над ЦСКА не спасала тренеров Спартака от отставки и Кононову это надо знать.
      Это всё ещё впереди.

      -2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > amazonaws 21 августа 2019, 20:49

      Вот ведь твиздабол ((( Провальный первый тайм был ПОЛНОСТЬЮ компенсирован полнейшим доминированием Спартака во втором и если бы не Акинфеев и УДАЧА ЦСКА , то счет был другим . И кто есть что бы решать у кого и когда заканчивается лимит везения - твиздабол он и есть ТВИЗДАБОЛ !!!

      9
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости > amazonaws 21 августа 2019, 20:49

      ЦСКА во втором тайме по всем фронтам был хуже. В первом лучше.
      Вы бы с этими швейцарцами тоже мучились. Ребята обучены лучше любого нашего клуба.

      6
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > amazonaws 21 августа 2019, 21:11

      Нет чтобы просто поздравить другой клуб с победой, всегда ищут оправдания, порой такие тупые.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > amazonaws 21 августа 2019, 21:38

      Начало второго тайма Ударов 9-0 в пользу Спартака,,,просто прибили ЦСКА,,,,,

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