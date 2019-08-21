Федун: «В матче с ЦСКА расчет Кононова строился на том, что армейцы резко сдадут. Так и получилось»

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл тренерскую мысль Олега Кононова в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Специалист рассчитывал на истощение соперника.

«Вначале ЦСКА показывал очень энергозатратный футбол. Постоянный прессинг — двое игроков выбрасывались и перекрывали все. Но нужно понимать, что, например, Джордан Ларссон и Гус Тиль впервые вышли на поле при такой аудитории. Видимо, немного растерялись. Они потом об этом сами говорили — ранее у них не имелось опыта встреч подобного накала.

Но надо признать: первые 45 минут ЦСКА провел очень сильно. При этом постоянно прессинговать — значит терять силы. На этом и основывался расчет Кононова — что во втором тайме армейцы резко сдадут. Так и получилось.

В итоге за 10 минут мы могли забить три-четыре мяча. Соперник просто потерял концентрацию. Такие физические нагрузки, как до перерыва, бесследно для него не прошли», – сказал Федун.