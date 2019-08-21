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    Федун: «Привезти Шюррле – инициатива Цорна, Тиля – моя»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о нюансах летней трансферной кампании клуба. В частности, функционер рассказал, что он был инициатором покупки у АЗ полузащитника Гуса Тиля.

    — Шюррле с ходу стал лидером команды. Вы с самого начала верили в этот трансфер? Кто был инициатором приобретения немца?

    — Томас Цорн. Я был на финале ЧМ-2014 в Рио, и Шюррле мне запомнился еще тогда. В «Чесли» же ему мешали травмы. Такое бывает. Но то, что он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге — это несомненно. Дай бог, чтобы избежал повреждений.

    — А что скажете о Тиле — самой дорогой покупке в истории «Спартака»? Вам он понравился конкретно в дерби с ЦСКА?

    — Вот покупка Тиля как раз стала моей инициативой. Мы долго просматривали «десятки». Было несколько вариантов: румын Янис Хаджи, другие. Мне Тиль понравился двумя своими качествами.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Команда завтра, 22 августа, проведет матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Браги».
    • В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» финишировал пятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 17:58
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1847

      mahan 22 августа 2019, 09:22

      Очередное доказательство, что Кононов ничего не решает, мямля одним словом.

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      Рейтинг: +80

      0chevidno > mahan 29 августа 2019, 17:55

      да при чем тут Кононов. тренер обозначает позиции которые надо усилить и примерных кандидатов.Клуб ищет варианты и предлагает тренеру свои... потом решают

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan > 0chevidno 30 августа 2019, 08:47

      Ты реально в это веришь? Кононов безхребетное чмо, которое никто не слушает, ни игроки ни команда.

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      Рейтинг: +80

      0chevidno > mahan 30 августа 2019, 11:17

      я вижу то что делает клуб последнее лето. И все плавно меняется. Не может новая команда с ходу все везде выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 22 августа 2019, 02:51

      Кононов, походу, только Мирзова пригласил и ему его купили из жалости)

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 августа 2019, 20:37

      А если к это му составу Зе, да Промеса ещё.

      2
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 20:06

      Какими же двумя качествами понравился Тиль? Таинственная недоговорка.

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 августа 2019, 19:47

      Как в рекламе:
      "Свежесть Тиля-
      Заслуга моя")

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 августа 2019, 19:46

      Хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 августа 2019, 19:13

      федун смешной

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Chesn0k 21 августа 2019, 19:25

      Многие хотели бы быть таким "смешным " - а остальные хоть уржитесь )

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > VVM1964 21 августа 2019, 19:45

      я б тоже побыл бы таким смешным хотя бы пару деньков)))

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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > piligrim1986 22 августа 2019, 02:56

      Не в деньгах счастье и не в их количестве, братцы) И "богатые тоже плачут" и Березовский повесился)

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > IVANRUS777 22 августа 2019, 07:12

      не путай кислое с пресным)))
      а деньги - это зло, но я хочу быть самым злым)))))

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      Рейтинг: +80

      0chevidno > Chesn0k 29 августа 2019, 17:57

      может это ты смешной и ему завидуешь?

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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 21 августа 2019, 19:12

      Короче, разделил лавры.

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      Рейтинг: +12

      Sabotag 21 августа 2019, 18:46

      Вряд ли это был "настоящий" федун. Настоящий бы после победы над гинером обязательно бы заявил, что Спартак дойдет до полуфинала ЛЕ, как минимум.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 21 августа 2019, 18:18

      "Мне Тиль понравился двумя своими качествами".
      А какими именно не надо было уточнить? )))

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