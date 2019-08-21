Федун: «Привезти Шюррле – инициатива Цорна, Тиля – моя»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о нюансах летней трансферной кампании клуба. В частности, функционер рассказал, что он был инициатором покупки у АЗ полузащитника Гуса Тиля.

— Шюррле с ходу стал лидером команды. Вы с самого начала верили в этот трансфер? Кто был инициатором приобретения немца?

— Томас Цорн. Я был на финале ЧМ-2014 в Рио, и Шюррле мне запомнился еще тогда. В «Чесли» же ему мешали травмы. Такое бывает. Но то, что он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге — это несомненно. Дай бог, чтобы избежал повреждений.

— А что скажете о Тиле — самой дорогой покупке в истории «Спартака»? Вам он понравился конкретно в дерби с ЦСКА?

— Вот покупка Тиля как раз стала моей инициативой. Мы долго просматривали «десятки». Было несколько вариантов: румын Янис Хаджи, другие. Мне Тиль понравился двумя своими качествами.