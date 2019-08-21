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    Игрок «Браги» Орта – об игре со «Спартаком»: «У нас будет отличный матч с отличной командой»

    Полузащитник «Браги» Рикарду Орта поделился ожиданиями от первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Спартака». Встреча состоится завтра, 22 августа, в Португалии.

    «Мы сыграем с отличной командой, но «Брага» не хуже. Такие матчи нам нравятся больше всего. Уверен, что у нас будет отличная игра», – сказал игрок.

    • 24-летний Орта выступает в Браге с 2016 года.
    • В течение 2014-2017 годов игрок принадлежал «Малаге».
    • «Брага» в чемпионате Португалии идет шестой.

    Источник: Твиттер «Браги»

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    21.08.2019 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 21 августа 2019, 18:00

      Интересная игра будет. Но смотреть конечно же в это время буду за другую... Удачи Спартаку

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