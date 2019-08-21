Игрок «Браги» Орта – об игре со «Спартаком»: «У нас будет отличный матч с отличной командой»

Полузащитник «Браги» Рикарду Орта поделился ожиданиями от первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Спартака». Встреча состоится завтра, 22 августа, в Португалии.

«Мы сыграем с отличной командой, но «Брага» не хуже. Такие матчи нам нравятся больше всего. Уверен, что у нас будет отличная игра», – сказал игрок.