Игрок «Браги» Орта – об игре со «Спартаком»: «У нас будет отличный матч с отличной командой»

Интересная игра будет. Но смотреть конечно же в это время буду за другую... Удачи Спартаку
Полузащитник «Браги» Рикарду Орта поделился ожиданиями от первого матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Спартака». Встреча состоится завтра, 22 августа, в Португалии.
«Мы сыграем с отличной командой, но «Брага» не хуже. Такие матчи нам нравятся больше всего. Уверен, что у нас будет отличная игра», – сказал игрок.
- 24-летний Орта выступает в Браге с 2016 года.
- В течение 2014-2017 годов игрок принадлежал «Малаге».
- «Брага» в чемпионате Португалии идет шестой.