Betting Insider: «Динамо» арендует форварда «Порту» Тикиньо за 3 миллиона

Может все же начнем регулярно забивать
По информации Betting Insider, нападающий «Порту» Тикиньо Соарес близок к переходу в «Динамо».
Московский клуб арендует 28-летнего бразильца за 3 миллиона евро с правом выкупа за 12 миллионов.
- Соарес перешел из «Витории Гимараэш» в «Порту» в 2017 году за 5,6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард провел 28 матчей в чемпионате Португалии, забил 15 голов и отдал три ассиста.
- Трансферная стоимость Соареса – 12 миллионов евро.
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