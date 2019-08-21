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    Betting Insider: «Динамо» арендует форварда «Порту» Тикиньо за 3 миллиона

    По информации Betting Insider, нападающий «Порту» Тикиньо Соарес близок к переходу в «Динамо».

    Московский клуб арендует 28-летнего бразильца за 3 миллиона евро с правом выкупа за 12 миллионов.

    • Соарес перешел из «Витории Гимараэш» в «Порту» в 2017 году за 5,6 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел 28 матчей в чемпионате Португалии, забил 15 голов и отдал три ассиста.
    • Трансферная стоимость Соареса – 12 миллионов евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    21.08.2019 14:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +320

      55together 22 августа 2019, 00:17

      Может все же начнем регулярно забивать

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2019, 20:40

      Из напов только Грулев и Шейдаев, последний пока очень так себе исполняет эту роль, так еще и лег, зачем он вообще нужен был, могли бы и тем же Луценко на время перебиться.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:49

      Динамо опять тупо бабло швыряет налево и направо. В ФНЛ захотели вернуться?

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 21 августа 2019, 16:12

      куда им еще форвард? засолить?))))

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      Рейтинг: +449

      Сенситив > absent32 21 августа 2019, 17:21

      чё ж не понять-то - ротация в еврокубках, однако, как-то так...))

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 21 августа 2019, 16:01

      Взяли ТикиТакиньо. Будут барселону строить

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 21 августа 2019, 15:18

      из Порту надо было бы взять в аренду Зе Луиша, наш парень, да и почти с паспортом, как-то так...))

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