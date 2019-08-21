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    Рибери надел футболку «Фиорентины»

    Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери прилетел во Флоренцию, где его встретили представители «Фиорентины».

    Итальянский клуб опубликовал фотографию, на которой француз одет в клубную футболку. «Добро пожаловать, легенда!» – говорится в подписи к фото.

    Ранее 36-летний Рибери намекнул на переезд в Италию.

    • Агент Жан-Пьер Берне заявлял, что француз ведет активные переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просил у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
    • Рибери провел за «Баварию» 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 ассиста.

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    21.08.2019 12:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 августа 2019, 16:36

      А как же Локо? всё болтовня,или у РЖД денюжек чуть-чуть не хватило?Что фиалки ароматом своим перехватили ? Или у нас только Газпром хоть на что-то способен???Сплошные вопросы,ответов маловато будет...

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > koli4ka 21 августа 2019, 16:49

      В 40 лет перейдет в Локомотив) осталось то чуток

      0
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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 21 августа 2019, 13:46

      Ща Миллер позвонит, за 62 000 р перейдет в Зенит

      3
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      Рейтинг: +779

      GSmall > Untitled-1 21 августа 2019, 14:34

      )))За такого игрока можно и соточку дать)

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 > KPCCSPB 21 августа 2019, 15:52

      Сифон, не ори. Ты уже кидаешься на всех без разбора. опять боярышником залился? Я тут про 62 000 р и Рибери.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 августа 2019, 13:44

      следующий пост: Рибери снял футболку Фиорентины.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 августа 2019, 13:34

      Теперь пару дней о Фалькао поговорят,потом будет Кабай,ближе к выходным "возобновятся переговоры" со Старриджем,и т.д. А закончится все тем,что Мануэль Фернандеш "слишком много" запросит,больше решки-четырешки)
      ..Василий,уйди сам!

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 августа 2019, 13:00

      Слава богу!!!!! А то задолбали этого старикашку в ЛОКО сватать!!! Кикнадзе оригинал конечно, Шюрле просрал, а этого коня хотел за любые бабки забрать!!!

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Fan Loko mik 21 августа 2019, 13:51

      Тоже думаю вам он не нужен,,,,перед возрастом даже звёзды бессильны скоро 37 ,,для полевого это уже слишком,,,

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      Рейтинг: +76

      Гатчина > Fan Loko mik 21 августа 2019, 14:01

      ну да,Фиорентине подошёл,а паровозам не упёрся ))))

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > slavutiq70 21 августа 2019, 14:17

      Адурису пойди расскажи про "слишком". Для Баварии может и дофига, конечно, но в нашем тихоходном чемпе он ещё года 2 был бы в порядке... если бы только сам захотел, конечно.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > momwig_ 21 августа 2019, 14:57

      Спорить не буду сам посмотришь на его показатели в Фиорентине,,больше чем уверен они будут весьма средние не как не на его получку,,,А на счёт лёгкости нашего чемпионата ,,,это ты зря,,,,мастеров высогого класса да мало но вот сыграть жёстко частенько бывает,,,,,что для Рибери совсем не кстати,,,,вон Малкома в Зените уже сломали немного,,,

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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 августа 2019, 13:00

      Все что не делается - всё к лучшему. (что он не оказался в Локо)

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