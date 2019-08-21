Рибери надел футболку «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери прилетел во Флоренцию, где его встретили представители «Фиорентины».

Итальянский клуб опубликовал фотографию, на которой француз одет в клубную футболку. «Добро пожаловать, легенда!» – говорится в подписи к фото.

Ранее 36-летний Рибери намекнул на переезд в Италию.