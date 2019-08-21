Рибери надел футболку «Фиорентины»

А как же Локо? всё болтовня,или у РЖД денюжек чуть-чуть не хватило?Что фиалки ароматом своим перехватили ? Или у нас только Газпром хоть на что-то способен???Сплошные вопросы,ответов маловато будет...
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери прилетел во Флоренцию, где его встретили представители «Фиорентины».
Итальянский клуб опубликовал фотографию, на которой француз одет в клубную футболку. «Добро пожаловать, легенда!» – говорится в подписи к фото.
Ранее 36-летний Рибери намекнул на переезд в Италию.
- Агент Жан-Пьер Берне заявлял, что француз ведет активные переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просил у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
- Рибери провел за «Баварию» 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 ассиста.
#WelcomeLegend @FranckRibery #ForzaViola #QuestaÈFirenze pic.twitter.com/gu5UaSmJkP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2019