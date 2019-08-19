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    Рибери намекнул на переезд в Италию

    Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери близок к переходу в «Фиорентину».

    Француз опубликовал в инстаграме фото с подписью «Готов к новому вызову. Скоро». Бывший одноклубник Рибери по «Баварии» Лука Тони спросил Рибери в комментариях, переезжает ли он в Италию.

    Рибери, в свою очередь, подмигнул итальянцу с помощью эмодзи и поставил значок «ОК».

    • Журналист Sky Sport Фабрицио Романо в понедельник заявил, что Рибери встретился с представителями «Фиорентины».
    • Ранее агент Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что 36-летний игрок ведет активные переговоры с «Локомотивом».
    • По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

    text

    Публикация от text (@franckribery7)

    Источник: инстаграм Франка Рибери

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