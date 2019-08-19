Рибери намекнул на переезд в Италию

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери близок к переходу в «Фиорентину».

Француз опубликовал в инстаграме фото с подписью «Готов к новому вызову. Скоро». Бывший одноклубник Рибери по «Баварии» Лука Тони спросил Рибери в комментариях, переезжает ли он в Италию.

Рибери, в свою очередь, подмигнул итальянцу с помощью эмодзи и поставил значок «ОК».

Журналист Sky Sport Фабрицио Романо в понедельник заявил, что Рибери встретился с представителями «Фиорентины».

в понедельник заявил, что Рибери встретился с представителями «Фиорентины». Ранее агент Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что 36-летний игрок ведет активные переговоры с «Локомотивом».

заявил, что 36-летний игрок ведет активные переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.