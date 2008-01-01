Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной»

Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что полузащитник Франк Рибери встретился с представителями «Фиорентины».
«Рибери ведет активные переговоры с «Фиорентиной». Он примет решение о своем будущем в ближайшие несколько часов», – написал Романо в своем твиттере.
- Ранее агент Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии.
- Сообщалось, что 36-летний игрок ведет переговоры не только с «Локомотивом» и «Фиорентиной», но и имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».
- По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.