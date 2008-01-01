Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной»

Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что полузащитник Франк Рибери встретился с представителями «Фиорентины».

«Рибери ведет активные переговоры с «Фиорентиной». Он примет решение о своем будущем в ближайшие несколько часов», – написал Романо в своем твиттере.