Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» находятся в наиболее активной стадии. Все должно решиться до конца месяца»

Открою вам секрет - оно и так решится до конца месяца, т.к. после ТО закроется))))
Жан-Пьер Берне, который представляет интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом».
«Сейчас наши переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», – сказал Берне.
Ранее сообщалось, что 36-летний игрок ведет переговоры не только с «Локомотивом», но и имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака». По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Также Рибери контактирует с «Фиорентиной».
- В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
- Француз – вице-чемпион мира 2006 года.