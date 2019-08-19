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    Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» находятся в наиболее активной стадии. Все должно решиться до конца месяца»

    Жан-Пьер Берне, который представляет интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом».

    «Сейчас наши переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», – сказал Берне.

    Ранее сообщалось, что 36-летний игрок ведет переговоры не только с «Локомотивом», но и имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака». По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Также Рибери контактирует с «Фиорентиной».

    • В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
    • Француз – вице-чемпион мира 2006 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7930

      Cules2013 3 минуты назад

      Открою вам секрет - оно и так решится до конца месяца, т.к. после ТО закроется))))

      0
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      Рейтинг: +7155

      parevg 29 минут назад

      То есть Фернандеш 33 года, адаптированный к команде и РПЛ - старый, а Рибери в 36 лет хотят подписать...
      Дурдом.

      0
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      Рейтинг: +541

      sined1951 41 минуту назад

      Рибери едет доигрывать, Локо он явно не поможет, особенно в ЛЧ. Берут для понтов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22290

      zra78 > sined1951 39 минут назад

      Про ЛЧ не знаю нельзя так конкретно,а в РПЛ будет лучший как минимум!

      2
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      Рейтинг: +924

      Etiainen > sined1951 38 минут назад

      Так же говорили про Фарфана в своё время...

      0
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      Рейтинг: +589

      ZAITZEFF2011 42 минуты назад

      Зачем нужен этот старый пердун? Для имиджа? Да и запросы у него не сопоставимые с игрой, которую он сейчас показывает.

      2
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      Рейтинг: +22290

      zra78 45 минут назад

      Плять!!! Одни в наиболее активной стадии,другие слыхать не слыхивали и хватит верить в сказки...надоели.... не люблю из-за этого трансферные окна

      1
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      Рейтинг: +143

      ADmira1 46 минут назад

      Хочу жить офигенно!
      Бабла немеряно, в особняке здоровенном.
      Хочу жить в месте не похожем на Европу...
      Европу нет, нет, нет - да ну её в попу!

      Хочу, чтобы тёлки, только
      Мега-респектные, рядом со мной кружились.
      Чтобы сами с утра вставали, чай-кофе наливали,
      А с вечера булки раздвигали и сами ложились.

      Хочу в охранники себе, здорового,
      Чёрного мужчину, такого в плаще.
      Вообще, хочу личного водителя,
      И большую машину, и главное всё будет..

      © Павел "Снежок" Воля уже давно озвучил райдер Рибери.

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