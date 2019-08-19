Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» находятся в наиболее активной стадии. Все должно решиться до конца месяца»

Жан-Пьер Берне, который представляет интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом».

«Сейчас наши переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», – сказал Берне.

Ранее сообщалось, что 36-летний игрок ведет переговоры не только с «Локомотивом», но и имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака». По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Также Рибери контактирует с «Фиорентиной».