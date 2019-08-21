Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Во время финала ЛЧ с «Реалом» специально носил трусы от Роналду»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что перед финалом Лиги чемпионов-2017/18 против «Реала» надел брендированные трусы от Криштиану Роналду, чтобы насмешить футболистов и снять напряжение.

    «Это правда, но я надел трусы от Роналду не просто так. Несколько лет назад, когда я их покупал, то просто забрал их с полки с изображением Криштиану. У меня они до сих пор они остались, но я не носил их с того матча. Во время финала я специально носил трусы. Перед матчем сознательно натянул повыше. Это было очень забавно», – поделился немецкий специалист.

    • В том матче «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счетом 1:3.
    • В следующем году клуб вновь дошел до финала еврокубка и выиграл у «Тоттенхэма» (2:0).

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2019 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 21 августа 2019, 17:19

      Пусть Тухел тоже надевает,с первых игры лч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 14:02

      Перед тем матчем ребятки, видно, пересмеялись и потому проиграли )) А в этом году трусов не было - и это пошло на пользу =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 августа 2019, 13:25

      клоунада в шапито рулит на виражах...прикольно!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11