Клопп: «Во время финала ЛЧ с «Реалом» специально носил трусы от Роналду»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что перед финалом Лиги чемпионов-2017/18 против «Реала» надел брендированные трусы от Криштиану Роналду, чтобы насмешить футболистов и снять напряжение.

«Это правда, но я надел трусы от Роналду не просто так. Несколько лет назад, когда я их покупал, то просто забрал их с полки с изображением Криштиану. У меня они до сих пор они остались, но я не носил их с того матча. Во время финала я специально носил трусы. Перед матчем сознательно натянул повыше. Это было очень забавно», – поделился немецкий специалист.