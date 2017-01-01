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    Агент: «1000 процентов, что Дембеле останется в «Барселоне»

    Мусса Сиссоко, агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, заявил, что его клиент не уйдет из каталонского клуба этим летом.

    «Усман не планирует покидать «Барселону». Он прекрасно себя чувствует в клубе и хочет добиться с ним успеха в долгосрочной перспективе.

    Да, у него есть предложения от нескольких больших европейских клубов, но Дембеле уверен, что уже находится в самом большом клубе. 1000 процентов, что он останется в «Барсе» и выиграет еще много трофеев», – сказал агент.

    • Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года.
    • С тех пор нападающий провел 66 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

    Источник: Football Espana

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