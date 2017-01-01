Агент: «1000 процентов, что Дембеле останется в «Барселоне»

Мусса Сиссоко, агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, заявил, что его клиент не уйдет из каталонского клуба этим летом.

«Усман не планирует покидать «Барселону». Он прекрасно себя чувствует в клубе и хочет добиться с ним успеха в долгосрочной перспективе.

Да, у него есть предложения от нескольких больших европейских клубов, но Дембеле уверен, что уже находится в самом большом клубе. 1000 процентов, что он останется в «Барсе» и выиграет еще много трофеев», – сказал агент.