Экс-тренер «Реала» Камачо: «Месси не может считаться лучшим игроком в истории без победы на чемпионате мира»

Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо не согласен с мнением, что капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.
«Месси – прекрасный футболист, но нельзя считаться лучшим в мире и, тем более, в истории, если ты аргентинец, который не выигрывал чемпионат мира», – сказал Камачо.
- 32-летний Месси взял с «Барселоной» 34 трофея.
- В то же время с национальной сборной форвард не выиграл ни одного турнира.
- Аргентинцы с Месси в составе трижды доходили до финалов крупных соревнований (ЧМ-2014 и два Кубка Америки), но ни разу не победили.