Экс-тренер «Реала» Камачо: «Месси не может считаться лучшим игроком в истории без победы на чемпионате мира»

Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо не согласен с мнением, что капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.

«Месси – прекрасный футболист, но нельзя считаться лучшим в мире и, тем более, в истории, если ты аргентинец, который не выигрывал чемпионат мира», – сказал Камачо.