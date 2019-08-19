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    Экс-тренер «Реала» Камачо: «Месси не может считаться лучшим игроком в истории без победы на чемпионате мира»

    Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо не согласен с мнением, что капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.

    «Месси – прекрасный футболист, но нельзя считаться лучшим в мире и, тем более, в истории, если ты аргентинец, который не выигрывал чемпионат мира», – сказал Камачо.

    • 32-летний Месси взял с «Барселоной» 34 трофея.
    • В то же время с национальной сборной форвард не выиграл ни одного турнира.
    • Аргентинцы с Месси в составе трижды доходили до финалов крупных соревнований (ЧМ-2014 и два Кубка Америки), но ни разу не победили.

    Источник: Marca

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