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    Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем

    У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

    По информации источника, футболисты недовольны тренерскими методиками немецкого специалиста и решениями, касающимися выбора состава.

    Сообщается, что игроки «ПСЖ», в частности, считают, что Тухель не уделяет должного внимания общей тактике, стратегии игры в атаке, а также комбинациям.

    • 45-летний Тухель возглавил «ПСЖ» в мае 2018 года.
    • С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Le Parisien

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