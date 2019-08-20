Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем

У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

По информации источника, футболисты недовольны тренерскими методиками немецкого специалиста и решениями, касающимися выбора состава.

Сообщается, что игроки «ПСЖ», в частности, считают, что Тухель не уделяет должного внимания общей тактике, стратегии игры в атаке, а также комбинациям.