«Челси» пожелал Сарри скорейшего выздоровления. У тренера пневмония

А Ювентус пожелал? )))
Пресс-служба «Челси» выразила поддержку бывшему главному тренеру команды Маурицио Сарри.
«Все в «Челси» передают наилучшие пожелания Маурицио Сарри, который лечится от пневмонии. Поправляйся скорее», – говорится в публикации лондонского клуба в твиттере.
- Сарри этим летом покинул «Челси» и возглавил «Ювентус».
- 60-летний специалист тренировал «Челси» в прошлом сезоне и выиграл с командой Лигу Европы.
- Проблемы со здоровьем у итальянца появились во время предсезонной подготовки.
- Ранее он признавался, что выкуривает по 60 сигарет в день.