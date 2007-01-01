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    «Челси» пожелал Сарри скорейшего выздоровления. У тренера пневмония

    Пресс-служба «Челси» выразила поддержку бывшему главному тренеру команды Маурицио Сарри.

    «Все в «Челси» передают наилучшие пожелания Маурицио Сарри, который лечится от пневмонии. Поправляйся скорее», – говорится в публикации лондонского клуба в твиттере.

    • Сарри этим летом покинул «Челси» и возглавил «Ювентус».
    • 60-летний специалист тренировал «Челси» в прошлом сезоне и выиграл с командой Лигу Европы.
    • Проблемы со здоровьем у итальянца появились во время предсезонной подготовки.
    • Ранее он признавался, что выкуривает по 60 сигарет в день.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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