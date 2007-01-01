«Челси» пожелал Сарри скорейшего выздоровления. У тренера пневмония

Пресс-служба «Челси» выразила поддержку бывшему главному тренеру команды Маурицио Сарри.

«Все в «Челси» передают наилучшие пожелания Маурицио Сарри, который лечится от пневмонии. Поправляйся скорее», – говорится в публикации лондонского клуба в твиттере.