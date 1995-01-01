Егоров – о работе Карасева на матче «Спартак» – ЦСКА: «Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере»

Егоров "нахваливает" Карасёва!
Судил он нормально, но не хорошо, и он грубость Жиго простил!!!
У Ефремова диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
По-Егорову - эта травма вишенка на скандальном судейском "торте" Карасёва!!!
Жиго играл очень ГРУБО и умышленно ТРАВМИРОВАЛ игрока ЦСКА!!!
Удивительно, как Карасёв простил спартаковца!!!
А ВАР пропустил эту грубость!
Жиго срубил Ефремова вместе с мячом, хотя Ефремов был первым на мяче.
Судьи всегда трактуют этот эпизод, как ГРУБОСТЬ и наказывают грубияна желтой карточкой, а иногда прямой КРАСНОЙ!!!
После того, как Веллитон травмировал Акинфеева, его карьера РЕЗКО пошла ВНИЗ!
Так и с Жиго будет.
В Спартаке он долго не задержится.
Пойдёт по пути Веллитона.
Жиго сам недавно залечил аналогичную травму, а теперь сам травмирует других игроков.
Жиго НАРВЁТСЯ ещё на травму, когда, по дурости своей, травмирует других!!!
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасева, который обслуживал матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
– Просто супер-матч. Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о ВАР. Дал побороться, суперский футбол мы вчера смотрели. И пиротехнику жгли, и борьба такая. Просто супер! Это матч – отправная точка для нас.
– Говорили, что ЦСКА жаловался на слишком раннее возобновление игры в эпизоде со вторым голом (после задымления).
– Кому жаловался? Писем у нас никаких нет. В правиле номер пять четко написано, как можно возобновить игру. Сергей получил информацию от ВАР, что (картинку) не видно. Приостановили матч, футболисты получали помощь. Естественно в таких условиях нельзя было проводить игру. Когда арбитр решил, что надо возобновить матч, он возобновил. Все было в пределах правил.
- «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
- После победы в дерби «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА опустился на шестую строчку.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА