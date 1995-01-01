Егоров – о работе Карасева на матче «Спартак» – ЦСКА: «Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасева, который обслуживал матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

– Просто супер-матч. Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о ВАР. Дал побороться, суперский футбол мы вчера смотрели. И пиротехнику жгли, и борьба такая. Просто супер! Это матч – отправная точка для нас.

– Говорили, что ЦСКА жаловался на слишком раннее возобновление игры в эпизоде со вторым голом (после задымления).

– Кому жаловался? Писем у нас никаких нет. В правиле номер пять четко написано, как можно возобновить игру. Сергей получил информацию от ВАР, что (картинку) не видно. Приостановили матч, футболисты получали помощь. Естественно в таких условиях нельзя было проводить игру. Когда арбитр решил, что надо возобновить матч, он возобновил. Все было в пределах правил.

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