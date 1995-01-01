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    Егоров – о работе Карасева на матче «Спартак» – ЦСКА: «Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасева, который обслуживал матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    – Просто супер-матч. Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о ВАР. Дал побороться, суперский футбол мы вчера смотрели. И пиротехнику жгли, и борьба такая. Просто супер! Это матч – отправная точка для нас.

    – Говорили, что ЦСКА жаловался на слишком раннее возобновление игры в эпизоде со вторым голом (после задымления).

    – Кому жаловался? Писем у нас никаких нет. В правиле номер пять четко написано, как можно возобновить игру. Сергей получил информацию от ВАР, что (картинку) не видно. Приостановили матч, футболисты получали помощь. Естественно в таких условиях нельзя было проводить игру. Когда арбитр решил, что надо возобновить матч, он возобновил. Все было в пределах правил.

    • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
    • После победы в дерби «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА опустился на шестую строчку.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      amazonaws 46 секунд назад

      Егоров "нахваливает" Карасёва!
      Судил он нормально, но не хорошо, и он грубость Жиго простил!!!
      У Ефремова диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
      По-Егорову - эта травма вишенка на скандальном судейском "торте" Карасёва!!!

      Жиго играл очень ГРУБО и умышленно ТРАВМИРОВАЛ игрока ЦСКА!!!
      Удивительно, как Карасёв простил спартаковца!!!
      А ВАР пропустил эту грубость!
      Жиго срубил Ефремова вместе с мячом, хотя Ефремов был первым на мяче.
      Судьи всегда трактуют этот эпизод, как ГРУБОСТЬ и наказывают грубияна желтой карточкой, а иногда прямой КРАСНОЙ!!!

      После того, как Веллитон травмировал Акинфеева, его карьера РЕЗКО пошла ВНИЗ!
      Так и с Жиго будет.
      В Спартаке он долго не задержится.
      Пойдёт по пути Веллитона.
      Жиго сам недавно залечил аналогичную травму, а теперь сам травмирует других игроков.
      Жиго НАРВЁТСЯ ещё на травму, когда, по дурости своей, травмирует других!!!

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      Рейтинг: +571

      ДяДь ПашА 2 минуты назад

      Да карась не смог подсудить своим же!ох,он наверное сейчас локти кусает))

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      Рейтинг: +2072

      maygli 9 минут назад

      Равнение на Карасёва!

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