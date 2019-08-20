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    Tuttosport: «Ювентус» и «Барселона» обсудят возможность обмена Ракитича на Джана

    «Ювентус» и «Барселона» до закрытия летнего трансферного окна могут обменяться полузащитниками.

    Как сообщает Tuttosport, из Испании в Италию может перебраться Иван Ракитич, а в обратном направлении – Эмре Джан.

    Оба футболиста пока не дали согласие на такую сделку, но и не стали отказываться.

    • Рыночная стоимость и хорвата, и немца – 40 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне 31-летний Ракитич сыграл 54 матча в составе «Барсы», забил пять мячей и сделал 10 ассистов.
    • В активе 25-летнего Джана в минувшей кампании 37 игр, четыре гола и одна результативная передача.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1103

      Dizayner 36 минут назад

      хм, непонятный обмен какой-то. куда его девать-то? не думаю, что он согласится на лавке сидеть, а если в основу, то куда тогда пьянича рэмси хедира матьюиди и рабьо?))полузащита перенасыщена, ротацию не использует, кто то замаринуется походу))

      0
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      Рейтинг: +6954

      Skull_Boy 1 час назад

      И нахрена, если брать возраст, то хорват лучше гораздо

      1
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      Рейтинг: +7950

      Cules2013 1 час назад

      Ракитич в 31 год стоит столько же, что и Джан в свои 25. Больше фактов не нужно.
      Не нужен он Барсе. В полузащите и так полно народу.

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