Tuttosport: «Ювентус» и «Барселона» обсудят возможность обмена Ракитича на Джана

«Ювентус» и «Барселона» до закрытия летнего трансферного окна могут обменяться полузащитниками.

Как сообщает Tuttosport, из Испании в Италию может перебраться Иван Ракитич, а в обратном направлении – Эмре Джан.

Оба футболиста пока не дали согласие на такую сделку, но и не стали отказываться.