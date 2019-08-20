Tuttosport: «Ювентус» и «Барселона» обсудят возможность обмена Ракитича на Джана

хм, непонятный обмен какой-то. куда его девать-то? не думаю, что он согласится на лавке сидеть, а если в основу, то куда тогда пьянича рэмси хедира матьюиди и рабьо?))полузащита перенасыщена, ротацию не использует, кто то замаринуется походу))
«Ювентус» и «Барселона» до закрытия летнего трансферного окна могут обменяться полузащитниками.
Как сообщает Tuttosport, из Испании в Италию может перебраться Иван Ракитич, а в обратном направлении – Эмре Джан.
Оба футболиста пока не дали согласие на такую сделку, но и не стали отказываться.
- Рыночная стоимость и хорвата, и немца – 40 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 31-летний Ракитич сыграл 54 матча в составе «Барсы», забил пять мячей и сделал 10 ассистов.
- В активе 25-летнего Джана в минувшей кампании 37 игр, четыре гола и одна результативная передача.