Тренер «Олимпиакоса»: «У нас и «Краснодара» равные шансы на выход в групповой этап»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал игру «Краснодара» перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» – сильный коллектив, который играет за счет быстрых переходов из обороны в атаку.При этом играет достаточно результативно. «Краснодар» доказал, что может справиться с любым соперником. Даже после домашнего поражения «Краснодара» в первом матче с «Порту» я не считал, что португальский клуб обеспечил себе выход в раунд плей-офф.

«Краснодар», как и предыдущие наши соперники, борется за лидерство в чемпионате России. Но российская команда, конечно, выше их классом. Да, «Краснодар» ранее не выступал в Лиге чемпионов, но я считаю, что в нашем противостоянии это не будет иметь значения. Считаю, что у команд равные шансы на выход в групповой раунд», – сказал Мартинш.