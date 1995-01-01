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    Тренер «Олимпиакоса»: «У нас и «Краснодара» равные шансы на выход в групповой этап»

    Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал игру «Краснодара» перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Краснодар» – сильный коллектив, который играет за счет быстрых переходов из обороны в атаку.При этом играет достаточно результативно. «Краснодар» доказал, что может справиться с любым соперником. Даже после домашнего поражения «Краснодара» в первом матче с «Порту» я не считал, что португальский клуб обеспечил себе выход в раунд плей-офф.

    «Краснодар», как и предыдущие наши соперники, борется за лидерство в чемпионате России. Но российская команда, конечно, выше их классом. Да, «Краснодар» ранее не выступал в Лиге чемпионов, но я считаю, что в нашем противостоянии это не будет иметь значения. Считаю, что у команд равные шансы на выход в групповой раунд», – сказал Мартинш.

    • «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф 21 августа, начало матча – 22:00 мск.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      Чец 20 минут назад

      Очень интересный матч намечается,без преувеличения, за Краснодар будет болеть вся Россия, я так думаю. Победы "Быкам"!

      1
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      Рейтинг: +1486

      erma > Чец 7 минут назад

      Очень хочется, чтобы у них все получилось. И это клуб, который был основан только 11 лет назад!

      0
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      Рейтинг: +637

      Niko 20 минут назад

      До игры у всех равные шансы. Но болеем за Краснодар!

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