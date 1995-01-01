Сычев: «Собираюсь продолжать играть на профессиональном уровне. Сейчас ведем переговоры»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев заявил, что хочет продолжить карьеру футболиста.

«Я еще не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведeм переговоры», – сказал Сычев в эфире программы «Сычев подкаст».

В июне 35-летний Сычев сыграл по приглашению за команду «КФ» против «Шеффилда», его команда победила со счетом 2:1.