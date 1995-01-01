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    Сычев: «Собираюсь продолжать играть на профессиональном уровне. Сейчас ведем переговоры»

    Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев заявил, что хочет продолжить карьеру футболиста.

    «Я еще не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведeм переговоры», – сказал Сычев в эфире программы «Сычев подкаст».

    В июне 35-летний Сычев сыграл по приглашению за команду «КФ» против «Шеффилда», его команда победила со счетом 2:1.

    Источник: «Сычев подкаст» во «ВКонтакте»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +56

      Из Твери Леха 9 минут назад

      Газмяс?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13869

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Раньше надо было играть, а не с папочкой за ручку ходить. Поезд ушёл. По Казанской железной дороге...

      0
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