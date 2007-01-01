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    Магуайр – о расистских нападках на Погба: «Соцсети, остановите этих жалких троллей»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр раскритиковал пользователей соцсетей за оскорбительные комментарии в адрес полузащитника Поля Погба, который не забил пенальти в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1).

    «Отвратительно. Социальные медиа должны что-то с этим сделать ... Каждый аккаунт должен быть верифицирован паспортом или водительскими правами. Остановите этих жалких троллей, создающих мультиаккаунты, чтобы издеваться над людьми», – написал Магуайр в своем твиттере.

    Его поддержал форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который добавил, что «это надо остановить».

    В матче с «волками» Погба отобрал право исполнить пенальти у Рэшфорда и не смог забить. После этого в соцсетях началась травля французского хавбека. Пользователи твиттера называли Погба ****** [чертовым] ******** [чернокожим] и обезьяной. Один из комментаторов обещал «убить эту гориллу».

    Источник: твиттер Гарри Магуайра

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +611

      GSmall 56 минут назад

      Животные это.Нормальный,адекватный человек на цвет кожи и нацию ругаться никогда не будет.Это удел слабых,немощных полудурков

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