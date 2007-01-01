Магуайр – о расистских нападках на Погба: «Соцсети, остановите этих жалких троллей»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр раскритиковал пользователей соцсетей за оскорбительные комментарии в адрес полузащитника Поля Погба, который не забил пенальти в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Отвратительно. Социальные медиа должны что-то с этим сделать ... Каждый аккаунт должен быть верифицирован паспортом или водительскими правами. Остановите этих жалких троллей, создающих мультиаккаунты, чтобы издеваться над людьми», – написал Магуайр в своем твиттере.

Его поддержал форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который добавил, что «это надо остановить».

В матче с «волками» Погба отобрал право исполнить пенальти у Рэшфорда и не смог забить. После этого в соцсетях началась травля французского хавбека. Пользователи твиттера называли Погба ****** [чертовым] ******** [чернокожим] и обезьяной. Один из комментаторов обещал «убить эту гориллу».