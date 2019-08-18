Пулишич мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник отказался из-за Моуринью

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».
Детский тренер футболиста Робин Уокер рассказал, что получал предложение от «МЮ» в период, когда клубом руководил Жозе Моуринью.
Пулишича спугнула репутация португальского специалиста, о котором говорят как о тренере, при котором не раскрываются молодые футболисты.
- Последний сезон Пулишич провел в «Боруссии» Д.
- В 30 матчах у американского вингера семь матчей и шесть голевых передач.
- Моуринью работал в «МЮ» с 2016 по 2018 год.