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    Пулишич мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник отказался из-за Моуринью

    Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

    Детский тренер футболиста Робин Уокер рассказал, что получал предложение от «МЮ» в период, когда клубом руководил Жозе Моуринью.

    Пулишича спугнула репутация португальского специалиста, о котором говорят как о тренере, при котором не раскрываются молодые футболисты.

    • Последний сезон Пулишич провел в «Боруссии» Д.
    • В 30 матчах у американского вингера семь матчей и шесть голевых передач.
    • Моуринью работал в «МЮ» с 2016 по 2018 год.

    Источник: The Telegraph

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