Рэшфорд – о нереализованном Погба пенальти: «От промахов не застрахован никто»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал ситуацию в матче против «Вулверхэмптона» (1:1), когда Поль Погба отобрал право исполнить пенальти у нападающего.

«Погба сказал, что очень хочет пробить 11-метровый. Ничего страшного в этом нет. От промахов не застрахован никто. За свою карьеру он реализовал огромное число пенальти. Не забить один из них – это нормально. Мне кажется, нам нужно забыть об этом. Я реализовал пенальти неделю назад, а в этом туре отдал Погба. К сожалению, он не забил, но это футбол», – заявил Рэшфорд.