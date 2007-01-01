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    Рэшфорд – о нереализованном Погба пенальти: «От промахов не застрахован никто»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал ситуацию в матче против «Вулверхэмптона» (1:1), когда Поль Погба отобрал право исполнить пенальти у нападающего.

    «Погба сказал, что очень хочет пробить 11-метровый. Ничего страшного в этом нет. От промахов не застрахован никто. За свою карьеру он реализовал огромное число пенальти. Не забить один из них – это нормально. Мне кажется, нам нужно забыть об этом. Я реализовал пенальти неделю назад, а в этом туре отдал Погба. К сожалению, он не забил, но это футбол», – заявил Рэшфорд.

    • В матче прошлого тура АПЛ против «Челси» Рэшфорд оформил дубль.
    • Один из голов забит с пенальти.

    Источник: Sky Sports

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