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    Тиль – о дерби «Спартак» – ЦСКА: «В Голландии нет такой атмосферы даже у больших команд»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль ответил на вопросы о победном дерби с ЦСКА в 6-м туре РПЛ.

    – Какие эмоции после такого матча, в котором «Спартак» и вы сыграли очень хорошо?

    – Первая половина игры была не такой хорошей, у нас были длинные передачи, забросы вперед, но во второй части нам больше удавалось играть в хороший футбол, мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча.

    – Болельщики всегда интересуются, на что тренер в перерыве обращает внимание? Не все футболисты отвечают, говорят, что это секрет. Хотя бы скажите, на что Олег Кононов делал акцент в перерыве?

    – Он в перерыве немного разозлился, потому что это не наш стиль игры – длинные забросы вперед. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, которые могут за эти забросы побороться. Но он сказал, чтобы мы начинали играть в наш футбол, что мы и сделали во втором тайме. Мы играли с большим количеством коротких передач, имели кучу моментов и в итоге заслужили эту победу.

    – Если немного отойти от игры, скажите про болельщиков, полный стадион?

    – В Голландии нет такой атмосферы даже у больших команд, даже на стадионе «Фейеноорда» я никогда не испытывал такой атмосферы.

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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