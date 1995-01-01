Тиль – о дерби «Спартак» – ЦСКА: «В Голландии нет такой атмосферы даже у больших команд»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль ответил на вопросы о победном дерби с ЦСКА в 6-м туре РПЛ.

– Какие эмоции после такого матча, в котором «Спартак» и вы сыграли очень хорошо?

– Первая половина игры была не такой хорошей, у нас были длинные передачи, забросы вперед, но во второй части нам больше удавалось играть в хороший футбол, мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча.

– Болельщики всегда интересуются, на что тренер в перерыве обращает внимание? Не все футболисты отвечают, говорят, что это секрет. Хотя бы скажите, на что Олег Кононов делал акцент в перерыве?

– Он в перерыве немного разозлился, потому что это не наш стиль игры – длинные забросы вперед. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, которые могут за эти забросы побороться. Но он сказал, чтобы мы начинали играть в наш футбол, что мы и сделали во втором тайме. Мы играли с большим количеством коротких передач, имели кучу моментов и в итоге заслужили эту победу.

– Если немного отойти от игры, скажите про болельщиков, полный стадион?

– В Голландии нет такой атмосферы даже у больших команд, даже на стадионе «Фейеноорда» я никогда не испытывал такой атмосферы.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

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