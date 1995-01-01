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    Бакаев: «Думаю, скоро придет время, когда я каждую игру буду приносить результат»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

    – Первое твое дерби. Какие эмоции, было ли волнение?

    – Волнение было, как ни стыдно это признавать, особенно в первом тайме. Но потом меня привели в чувство, как и всю команду. Мы вышли, переломили ход матча и уверенно победили. В первом тайме реально было тяжело – ЦСКА давил. Но во втором тайме мы показали свою силу, характер и заслуженно победили.

    – А кто привел в чувство – партнеры или Кононов?

    – В первую очередь Олег Георгиевич. Он сказал: «Это дерби, надо выжимать из себя, нельзя подводить болельщиков, родных».

    – Когда с левой ноги бил, уже видел мяч в воротах?

    – Да, я вообще не понимаю, как Акинфеев взял этот мяч, но на то он и лучший вратарь России.

    – Ты играл в Туле. Опиши чувства: сейчас впервые, наверное, играл в такой атмосфере? Когда 42 тысячи, гонят тебя, каково это?

    – Меня все спрашивают. Ощущения фантастические, особенно когда ты забиваешь – это просто... Я пока не могу привыкнуть к этому, наверное, и не смогу. Фантастические болельщики, спасибо им большое за такую поддержку.

    – Ты с «Туном» не забил – расстроился. Сегодня немного тоже, когда тебя заменяли. Не любишь, когда меняют?

    – Нет, я не люблю, когда я не отметился результативными действиями. Меня это немножко съедает изнутри. Но ничего, думаю, скоро придет время, когда я каждую игру буду приносить результат.

    – Когда ты на неделе дважды забил по два гола, болельщики и друзья начали ждать, что ты в каждом матче будешь забивать?

    – Если честно, да. Но не все так просто, конечно. Надо прибавлять, выходить на новый уровень, чтобы соответствовать такому большому клубу. Но, думаю, благодаря тренеру, партнерам, родным и друзьям у меня все получится.

    • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
    • 23-летний Бакаев в этом сезоне забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в восьми матчах.

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: Sports.ru

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