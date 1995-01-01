Бакаев: «Думаю, скоро придет время, когда я каждую игру буду приносить результат»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

– Первое твое дерби. Какие эмоции, было ли волнение?

– Волнение было, как ни стыдно это признавать, особенно в первом тайме. Но потом меня привели в чувство, как и всю команду. Мы вышли, переломили ход матча и уверенно победили. В первом тайме реально было тяжело – ЦСКА давил. Но во втором тайме мы показали свою силу, характер и заслуженно победили.

– А кто привел в чувство – партнеры или Кононов?

– В первую очередь Олег Георгиевич. Он сказал: «Это дерби, надо выжимать из себя, нельзя подводить болельщиков, родных».

– Когда с левой ноги бил, уже видел мяч в воротах?

– Да, я вообще не понимаю, как Акинфеев взял этот мяч, но на то он и лучший вратарь России.

– Ты играл в Туле. Опиши чувства: сейчас впервые, наверное, играл в такой атмосфере? Когда 42 тысячи, гонят тебя, каково это?

– Меня все спрашивают. Ощущения фантастические, особенно когда ты забиваешь – это просто... Я пока не могу привыкнуть к этому, наверное, и не смогу. Фантастические болельщики, спасибо им большое за такую поддержку.

– Ты с «Туном» не забил – расстроился. Сегодня немного тоже, когда тебя заменяли. Не любишь, когда меняют?

– Нет, я не люблю, когда я не отметился результативными действиями. Меня это немножко съедает изнутри. Но ничего, думаю, скоро придет время, когда я каждую игру буду приносить результат.

– Когда ты на неделе дважды забил по два гола, болельщики и друзья начали ждать, что ты в каждом матче будешь забивать?

– Если честно, да. Но не все так просто, конечно. Надо прибавлять, выходить на новый уровень, чтобы соответствовать такому большому клубу. Но, думаю, благодаря тренеру, партнерам, родным и друзьям у меня все получится.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

23-летний Бакаев в этом сезоне забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в восьми матчах.

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