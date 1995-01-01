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    «Ювентус» может включить Дибалу в сделку по переходу Неймара

    «Ювентус» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара, сообщает Globo Esporte.

    По информации источника, туринский клуб может включить в сделку форварда Пауло Дибалу, на которого претендуют парижане.

    • Бразильцем также интересуются «Реал» и «Барселона».
    • Рыночная стоимость Неймара – 180 миллионов евро.
    • В стартовавшем сезоне игрок на поле не выходил.

    Источник: Globo Esporte

    Globo – бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8372

      DeStar 1 час назад

      Я так понял у юве печатный станок нашелся?) или старая синьора что-то мутил снова и хочет в серию Б?) шутки конечно, но после покупки неймара главным мешком станет юве)))))

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