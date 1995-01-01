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    Отец Федуна: «Кононов доказывает свою состоятельность»

    Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями после победы команды над ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

    – Появляется команда.

    – Олег Кононов доказывает свою состоятельность?

    – Конечно.

    – Этот тренер может привести команду к чемпионству?

    – Давайте сделаем команду, которая будет играть. А потом будем думать, что дальше.

    – Неприятно было слушать свист и разные оскорбления с трибун в последние годы?

    – Это не то поведение, которое должно быть. Когда команду ругают, обзывают тренеров, владельцев, всех (остальных), это наносит вред игре. Это не болельщики, это болельщики противоположной команды, а не нашей. Наши болельщики должны поддерживать команду всегда. Плохо, хорошо – это моя команда.

    • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
    • После победы в дерби «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА опустился на шестую строчку.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      илья 009 29 минут назад

      Согласен с ним... Уважение мудрым словам!!!

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