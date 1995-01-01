Отец Федуна: «Кононов доказывает свою состоятельность»

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями после победы команды над ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

– Появляется команда.

– Олег Кононов доказывает свою состоятельность?

– Конечно.

– Этот тренер может привести команду к чемпионству?

– Давайте сделаем команду, которая будет играть. А потом будем думать, что дальше.

– Неприятно было слушать свист и разные оскорбления с трибун в последние годы?

– Это не то поведение, которое должно быть. Когда команду ругают, обзывают тренеров, владельцев, всех (остальных), это наносит вред игре. Это не болельщики, это болельщики противоположной команды, а не нашей. Наши болельщики должны поддерживать команду всегда. Плохо, хорошо – это моя команда.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

После победы в дерби «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА опустился на шестую строчку.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА