«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над ЦСКА

А нам кони проставились, после поражения и бухнули вместе за здравие здравомыслящих людей! Мясо с победой братцы!
«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 6-го тура РПЛ.
После победы в дерби в твиттере «Спартака» появилась фотография команды из раздевалки.
«Победная раздевалка», – гласит подпись к снимку.
«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА.
Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 августа 2019 г.