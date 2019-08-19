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    «Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над ЦСКА

    «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 6-го тура РПЛ.

    После победы в дерби в твиттере «Спартака» появилась фотография команды из раздевалки.

    «Победная раздевалка», – гласит подпись к снимку.

    «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА.

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    19.08.2019 23:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +814

      IVANRUS777 30 минут назад

      А нам кони проставились, после поражения и бухнули вместе за здравие здравомыслящих людей! Мясо с победой братцы!

      0
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      Рейтинг: +6320

      ivanthebest 1 час назад

      Это всё крайне отрадно! Но, уже завтра нужно встать и забыть о сегодняшнем матче, ведь уже в четверг играть с Брагой. Это будет рубка. Для Браги это не просто вопрос престижа, но и вопрос финансирования клуба. Поэтому нужно подойти к матчу в полной готовности и без иллюзий после победы в дерби.

      0
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      Рейтинг: +751

      serhio80 1 час назад

      Брага теперь, пройдите без валидол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2063

      maygli 1 час назад

      Вот всегда бы так.
      :-)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3008

      momwig_ 1 час назад

      С Победой, Красно-Белые! Но вряд ли Брага даст первый тайм на раскачку.

      6
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      Рейтинг: +2021

      JTherry 1 час назад

      красавцы, Спартак, вы - лучшие!!!!! сегодня Москва - красно-белая!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +916

      Boeung777 1 час назад

      В дерби особенные чувства. Спартак с победой! Красавцы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8400

      vka1970 1 час назад

      Красавцы.
      Имеют полное право.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +253

      Vizual 1 час назад

      Молорики, так держать

      7
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