«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над ЦСКА

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 6-го тура РПЛ.

После победы в дерби в твиттере «Спартака» появилась фотография команды из раздевалки.

«Победная раздевалка», – гласит подпись к снимку.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА.

Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА