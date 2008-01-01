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    Кононов: «Вся команда была заряжена на игру, хоть мы и не очень хорошо провели первый тайм»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

    – Почему два разных тайма? Почему и с «Туном», и с ЦСКА «Спартак» в первом тайме заметно проигрывает в контроле мяча?

    – Я связываю это с перестраховкой игроков, потому что мы, конечно, такую команду не даем. Где-то они больше концентрируются на обороне, нежели на атаке. Мы еще разберемся, кое-что приходит на ум в плане тренировочного процесса.

    – Что изменилось после перерыва? «Спартак» добавил в скорости или в точности? Что вы говорили в перерыве?

    – Вы как раз и сказали, что я говорил: «Надо прибавить в скорости, в открываниях, играть точнее в пас». Скорость передвижения, скорость передач – это самое главное.

    – Где «Спартак» сегодня переиграл ЦСКА?

    – Первое – это наши болельщики, которые гнали нас вперед и очень серьезно поддерживали. Второе – это то, что вся команда была очень хорошо заряжена на игру, хоть мы и не очень хорошо провели первый тайм. Ну а во втором тайме прибавили в игре, на это хватило сил.

    – Довольны ли вы игроками, которые вышли на замену?

    – Да, я доволен. И Мирзов хорошо вошел в игру, не потерял ни одного мяча. Мельгарехо мог забить. Знаете, когда команда выигрывает, мы всеми довольны.

    – Пауза из-за дымовой завесы пошла на пользу «Спартаку»?

    – Мы сразу после паузы забили. Я попросил игроков поближе ко мне подойти, сказал пару слов. Концовка матча, надо подойти ответственно, прибавить в игре в атаке и в обороне. Так получилось, что мы забили.

    • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
    • После победы в дерби «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА опустился на шестую строчку.

    Летом «Спартак» искал замену Максименко. Сегодня он вытащил дерби с ЦСКА

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16848

      VVM1964 3 минуты назад

      Не очень хорошо провели первый тайм - это мягко сказано , по его итогам я молился , что бы как нибудь ничью удержать .

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      Рейтинг: +8209

      Диктор 19 минут назад

      Главное это победа.

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