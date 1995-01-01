Гаранин – новый тренер юношеской сборной России

РФС на своем официальном сайте объявил о назначении Вадима Гаранина на пост старшего тренера юношеской сборной России.

«Для меня возглавить юношескую сборную России – большая честь. Cборная только начинает формироваться, поэтому на данном этапе первоочередная задача носит селекционный характер.

Будем внимательно изучать, как ребята играют за свои академии и спортивные школы, вызывать наиболее достойных на сборы и формировать боеспособный коллектив для участия в отборочном раунде Чемпионата Европы в категории U-17, который стартует через два года.

К работе уже приступил, завтра команда начнет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а с 26 по 30 августа нам предстоит принять участие в международном турнире во Вьетнаме. Соперниками сборной России будут команды Кореи, Вьетнама и Мьянмы.

К сожалению, по разным причинам мы не смогли вызвать сейчас всех игроков, которых хотели, а соперники будут представлены футболистами на год старше. Будем настраивать ребят на серьезную борьбу, первый турнир для новой команды всегда имеет особое значение. До конца года у сборной запланировано еще несколько учебно-тренировочных сборов», – сказал Гаранин.