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    Гаранин – новый тренер юношеской сборной России

    РФС на своем официальном сайте объявил о назначении Вадима Гаранина на пост старшего тренера юношеской сборной России.

    «Для меня возглавить юношескую сборную России – большая честь. Cборная только начинает формироваться, поэтому на данном этапе первоочередная задача носит селекционный характер.

    Будем внимательно изучать, как ребята играют за свои академии и спортивные школы, вызывать наиболее достойных на сборы и формировать боеспособный коллектив для участия в отборочном раунде Чемпионата Европы в категории U-17, который стартует через два года.

    К работе уже приступил, завтра команда начнет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а с 26 по 30 августа нам предстоит принять участие в международном турнире во Вьетнаме. Соперниками сборной России будут команды Кореи, Вьетнама и Мьянмы.

    К сожалению, по разным причинам мы не смогли вызвать сейчас всех игроков, которых хотели, а соперники будут представлены футболистами на год старше. Будем настраивать ребят на серьезную борьбу, первый турнир для новой команды всегда имеет особое значение. До конца года у сборной запланировано еще несколько учебно-тренировочных сборов», – сказал Гаранин.

    • Контракт 48-летнего специалиста с РФС рассчитан до 2021 года.
    • Гаранин будет работать с футболистами 2005 года рождения.

    Источник: Официальный сайт РФС

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